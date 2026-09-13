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Песков: Моди и Си Цзиньпин предложили услуги для урегулирования на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди предложили президенту Владимиру Путину содействие в разрешении конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, иностранные лидеры проявили глубокий интерес к сложившейся ситуации, передает ТАСС.
«В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы», – сообщил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проинформировал индийского премьера Нарендру Моди о ситуации на Украине.
Глава правительства Индии выразил готовность оказать содействие для достижения мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС призвал не допустить эскалации украинского кризиса.