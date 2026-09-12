Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Моди объявил о закрытии заседания саммита БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС, назвав прошедшие переговоры крайне конструктивными и значимыми для всех участников.
Моди подтвердил успешное завершение 18-го саммита БРИКС, который проходил 12 и 13 сентября в выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.
«Позвольте объявить закрытым это заседание саммита БРИКС», – заявил политик во время своего выступления. Он высоко оценил итоги совместной работы, отметив приверженность государств общим целям.
Кроме того, Моди обратил внимание на принятие Нью-Делийской декларации, передает РИА «Новости».
По его словам, этот документ содержит четкие векторы для развития, и теперь участникам предстоит воплотить поставленные задачи в конкретные результаты.
Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита.
Накануне президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры.
В ходе мероприятия Путин отметил мощный интеллектуальный потенциал стран-участниц объединения.
Президент России Путин констатировал утверждение объединения стран БРИКС среди главных центров глобального управления в мировой политике.