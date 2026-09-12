Лидеры стран БРИКС договорились бороться со всеми формами терроризма

Tекст: Вера Басилая

Руководители стран-участниц выразили твердую готовность всесторонне противостоять экстремистской деятельности, передает РИА «Новости».

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам», – подчеркивается в совместной декларации.

Политики назвали любые подобные атаки не имеющими оправдания преступлениями. Они отметили, что мотивация, время и место совершения злодеяний не могут служить смягчающим обстоятельством.

Межгосударственный блок основали в 2006 году Россия, Китай, Индия и Бразилия. Спустя пять лет к организации присоединилась ЮАР, а в начале 2024 года состав участников значительно расширился. В 2026 году председательство в союзе перешло к индийской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники восемнадцатого саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.