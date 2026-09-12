Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Лидеры стран БРИКС договорились бороться со всеми формами терроризма
Участники саммита БРИКС приняли декларацию о совместном противодействии международному терроризму.
Руководители стран-участниц выразили твердую готовность всесторонне противостоять экстремистской деятельности, передает РИА «Новости».
«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, финансирование терроризма и предоставление убежища террористам», – подчеркивается в совместной декларации.
Политики назвали любые подобные атаки не имеющими оправдания преступлениями. Они отметили, что мотивация, время и место совершения злодеяний не могут служить смягчающим обстоятельством.
Межгосударственный блок основали в 2006 году Россия, Китай, Индия и Бразилия. Спустя пять лет к организации присоединилась ЮАР, а в начале 2024 года состав участников значительно расширился. В 2026 году председательство в союзе перешло к индийской стороне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники восемнадцатого саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.