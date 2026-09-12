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Киев отказался подавать электричество на Запорожскую АЭС
Лихачев заявил об отсутствии решений Киева по запитке ЗАЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская сторона завершила ремонт Днепровской линии электропередачи и неоднократно уведомляла об этом МАГАТЭ. Теперь для восстановления энергоснабжения необходимо подать электричество с территории, находящейся под контролем Киева, однако соответствующее решение пока не принято.
Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что российская сторона неоднократно уведомляла МАГАТЭ о завершении ремонта Днепровской линии электропередачи, передает РИА «Новости». По его словам, теперь необходимо обеспечить подачу энергии с территории, подконтрольной Киеву.
«Мы проинформировали неоднократно МАГАТЭ, что с нашей стороны Днепровская линия отремонтирована, осталось ее с той стороны запитать. Решений пока никаких нет», – подчеркнул Лихачев во время общения с прессой на полях саммита БРИКС.
Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Осенью 2022 года объект перешел под юрисдикцию России. Выработка электричества на энергоблоках была прекращена в сентябре того же года. Начиная с апреля 2024 года все блоки ЗАЭС переведены в состояние холодного останова.
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