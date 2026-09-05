МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС

У Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режим тишины необходим для восстановления внешнего электроснабжения станции после длительного отключения, передает РИА «Новости». В сообщении Международного агентства по атомной энергии приводится заявление его генерального директора Рафаэля Гросси.

«Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения», – отметил Гросси.

Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа ЗАЭС лишилась соединения с последней линией электропередачи напряжением 330 киловольт. С этого момента охлаждение реакторов и бассейнов выдержки топлива обеспечивают аварийные дизель-генераторы.

Представители организации предупредили, что запасы дизельного топлива на объекте истощаются. Если внешнее питание не восстановят или не доставят горючее, в течение нескольких дней станция может быть полностью обесточена. Украинские специалисты приступят к ремонту поврежденного участка после его разминирования, за ходом работ будут наблюдать эксперты агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Международное агентство по атомной энергии добивалось создания локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи «Ферросплавная-1». В июне Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за автоматического отключения высоковольтной линии. Перед началом ремонта линии электропередачи специалисты МАГАТЭ приступили к наблюдению за процессом очистки территории от мин.