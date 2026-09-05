Белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения

Белорусские военные прибыли на полигон Ашулук для участия в учениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие из соседней республики прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактических учений, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

«Белорусские военные ВВС и войск ПВО прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. В том числе – 115-го зенитного ракетного полка и 8-й радиотехнической бригады, которые ранее прибыли железнодорожным транспортом», – говорится в заявлении.

По данным оборонного ведомства, солдаты уже разместились в полевом лагере. Там подготовлены палатки для проживания, полевая кухня, столовая, медицинский пункт, комната досуга и информирования, а также спортивный городок.

В ближайшие дни участникам предстоит принять технику, подготовить ее к боевому применению и сдать зачеты на допуск к стрельбе. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО проходят с 25 августа по 10 сентября.

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