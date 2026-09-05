Tекст: Алексей Дегтярёв

В зоне ответственности группировки «Север» украинские боевики потеряли до 205 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 210, «Южной» – более 205, «Центр» – более 425, говорится в сообщении ведомства в Max.

В зоне действия группировки «Восток» ВСУ понесли потери в размере более 310 человек, в зоне действия группировки «Днепр» – до 35 человек.

С начала СВО поражены 674 самолета, 284 вертолета, более 228 тыс. дронов, 671 ЗРК, более 30,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Также уничтожено 1,7 тыс. машин РСЗО, 36 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и свыше 71 тыс. 107 единиц специальной военной автомобильной техники.

В конце августа украинская армия за сутки потеряла около 1375 военнослужащих.

Несколькими днями ранее российские войска освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

В середине июля Министерство обороны России отчиталось об уничтожении более 1465 солдат противника за один день.