Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку
Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.
«Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.
В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.
Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.