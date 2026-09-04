Минобороны: Силы ПВО уничтожили 480 украинских беспилотников за день

Tекст: Валерия Городецкая

В период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные расчеты перехватили и уничтожили 480 дронов самолетного типа, сообщается в канале ведомства в Max.

Масштабный налет затронул целый ряд российских регионов. Беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей.

Кроме того, вражеские аппараты ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 3 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили 416 украинских беспилотников.

Днем ранее российские военные перехватили 130 вражеских дронов над двенадцатью регионами страны.

В конце августа дежурные расчеты ПВО ликвидировали 239 летательных аппаратов противника.