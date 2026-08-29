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Сотрудники ТЦК силой мобилизовали настоятеля храма УПЦ в Житомирской области
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно забрали в армию священнослужителя канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.
По информации Союза православных журналистов, инцидент произошел в городе Коростень Житомирской области, передает РИА «Новости».
«В городе Коростень Житомирской области сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали настоятеля храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы протоиерея Алексея Стужука», – говорится в сообщении организации.
В настоящее время местонахождение священника остается неизвестным. Подробности произошедшего инцидента также не раскрываются.
В начале августа сотрудники военкомата похитили священника Овручской епархии УПЦ Сергея Бовсуновского в городе Коростень Житомирской области.
В середине месяца представители ТЦК насильно увезли в воинскую часть протодиакона кафедрального собора в Винницкой области Сергия Зинкевича.
Днем позже украинские силовики задержали митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия для прохождения военно-врачебной комиссии в Киеве.