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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 14:31 • Новости дня

    Сотрудники военкомата похитили в Житомирской области священника УПЦ

    Tекст: Вера Басилая

    В Житомирской области на блокпосту был задержан и увезен в неизвестном направлении священнослужитель канонической Украинской православной церкви, сообщает телеканал «Первый казацкий».

    Сотрудники военкомата похитили священника Овручской епархии УПЦ Сергея Бовсуновского в городе Коростень Житомирской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».

    В настоящее время священнослужителя насильно удерживают в здании местного территориального центра комплектования.

    В конце июля представители военкомата увезли клирика Ивано-Франковской епархии Владимира Приймака.

    Неделей ранее сотрудники ТЦК в Ровненской области задержали настоятеля Введенского храма Павла Степанюка.

    Украинские заградительные отряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    2 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сети автозаправочных станций на украинской территории начали ограничивать продажу дизельного топлива водителям, установив лимит от 50 до 100 литров за одну заправку.

    «Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.

    Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.

    Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

    Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.

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    3 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения продолжают планомерную зачистку Красного Лимана, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы Украины прекратили оказывать организованное сопротивление на территории Красного Лимана, пояснил Пушилин «Вестям».

    «Бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», – рассказал глава региона.

    До этого Минобороны сообщало, что операторы российских БПЛА группировки «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции под Красным Лиманом.

    В конце июля российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Операторы беспилотников нанесли огневое поражение украинским подразделениям за пределами города.

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    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    2 августа 2026, 17:58 • Новости дня
    На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации

    На Украине лишили восемь категорий граждан права на отсрочку от мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряды украинских войск теперь будут пополнять за счет студентов-заочников, работников оборонных предприятий и многодетных отцов с долгами по алиментам, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные военкомата, «восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку». В частности, привилегии лишились студенты вечерней формы обучения и получающие второе высшее образование, передает РИА «Новости».

    Также под призыв теперь попадают многодетные отцы с долгами по алиментам и работники предприятий министерства обороны. Кроме того, отсрочку отменили для граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, если в семье есть другие трудоспособные лица. Статус ограниченно годных полностью упразднен.

    При этом мужчины с инвалидностью первой и второй групп, получившие документы после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную медкомиссию. Единственным послаблением стало предоставление отсрочки тем, чьи сводные братья или сестры погибли в ходе боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское министерство обороны изучало возможность полной отмены брони для большинства граждан.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов задерживали студентов с действующей отсрочкой от призыва.

    В Винницкой области молодых медиков массово объявили в розыск ради лишения права на освобождение от службы.

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    3 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки украинских боевиков на Крымский полуостров в ночь на понедельник погибли три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – указал Аксенов в Max.

    Глава республики пожелал скорейшего выздоровления двоим пострадавшим и подчеркнул, что местные власти обязательно окажут необходимую помощь семьям, не оставив жителей без поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов над регионами страны.

    Месяцем ранее в ходе налета беспилотников на Керчь погибла местная жительница.

    В начале июня жертвами удара по нежилым объектам Симферополя стали три человека.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    3 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Латвийский волонтер призвал граждан больше пить для помощи ВСУ

    Жителей Латвии призвали больше пить для передачи конфискованных машин на Украину

    Латвийский волонтер призвал граждан больше пить для помощи ВСУ
    @ Arvo Meeks/Imago/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Ради снабжения украинской армии латвийским автомобилистам посоветовали чаще садиться за руль пьяными, чтобы увеличить количество конфискованных транспортных средств.

    Глава латвийского общества по ремонту изъятых у нетрезвых автомобилистов машин Каспарс Берзиньш посоветовал жителям страны чаще употреблять спиртное, передает РИА «Новости». Транспортные средства нарушителей восстанавливают и направляют в распоряжение ВСУ.

    «Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», – заявил представитель организации «Твои друзья».

    Берзиньш добавил, что перед отправкой на Украину автомобили проходят небольшой ремонт, поскольку часто получают повреждения в авариях или при уходе от полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года латвийские власти безвозмездно отправили на Украину 187 конфискованных за нетрезвое вождение автомобилей.

    К началу года местные водители лишились свыше 2 тыс. переданных Киеву машин.

    В ноябре прошлого года Рига передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

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    3 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому

    Марочко: Бойцы ВСУ недовольны новым главкомом Драпатым

    Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому
    @ Public Domain

    Tекст: Вера Басилая

    Специалисты радиоэлектронной разведки ВС России при анализе данных отмечают негативное отношение рядового состава к новому главкому Михаилу Драпатому, ему присвоили пренебрежительное прозвище «Гашишник», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о недовольстве украинских солдат новым руководством, передает ТАСС.

    По его словам, в разговорах на линии боевого соприкосновения военнослужащие упоминают нового командующего в негативном ключе. Солдаты даже дали ему прозвище «Гашишник».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Вскоре после этого Драпатый оскорбил жителей Донбасса.

    В конце июля участники массовой акции в Киеве потребовали вернуть Михаила Федорова на пост главы Минобороны.


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    3 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку, сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Анискино, Ивановки, Казачьей Лопанм, Липцов и Больших Проходов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Уланово, Степовым и Кияницей.

    При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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