Пентагон в разы увеличил производство ракет Patriot и THAAD

Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны США оформило рамочные договоренности с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, передает РИА «Новости». Цель сделки заключается в значительном наращивании выпуска ракет-перехватчиков.

«Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей по выпуску критически важных компонентов для ракет-перехватчиков», – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что контракты сыграют ключевую роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков. Это позволит увеличить объемы сборки систем Patriot Advanced Capability-3 в три раза, а комплексов Terminal High Altitude Area Defense – в четыре раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американские военные запланировали покупку более трех тысяч ракет Patriot на фоне конфликта с Ираном.

В январе корпорация Lockheed Martin пообещала увеличить выпуск систем противовоздушной обороны THAAD в четыре раза.

До этого Пентагон заключил рамочное соглашение для утроения производства зенитных ракет Patriot.