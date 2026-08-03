Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.12 комментариев
Пентагон в разы увеличил производство ракет Patriot и THAAD
Американское обороннйое ведомство заключило контракты с ведущими производителями оружия для масштабного расширения мощностей по выпуску критически важных компонентов систем противовоздушной обороны.
Министерство обороны США оформило рамочные договоренности с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin, передает РИА «Новости». Цель сделки заключается в значительном наращивании выпуска ракет-перехватчиков.
«Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей по выпуску критически важных компонентов для ракет-перехватчиков», – говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что контракты сыграют ключевую роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков. Это позволит увеличить объемы сборки систем Patriot Advanced Capability-3 в три раза, а комплексов Terminal High Altitude Area Defense – в четыре раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американские военные запланировали покупку более трех тысяч ракет Patriot на фоне конфликта с Ираном.
В январе корпорация Lockheed Martin пообещала увеличить выпуск систем противовоздушной обороны THAAD в четыре раза.
До этого Пентагон заключил рамочное соглашение для утроения производства зенитных ракет Patriot.