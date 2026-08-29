Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Украинские войска ударили по торговому павильону в Запорожской области
Балицкий: При атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке ранены четыре человека
Украинские войска нанесли удар по торговому павильону в Васильевке Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Как написал Балицкий в своем канале в мессенджере Max, в результате происшествия пострадали четыре человека. «Циничной атаке противника подвергся торговый павильон в городе Васильевке. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.
Глава области добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы.
В начале июля при атаке ВСУ на частный сектор Васильевки погиб один мирный житель.
В середине июня украинские военные обстреляли территорию городского рынка с последующей госпитализацией двух человек.
В апреле спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома троих женщин и ребенка.