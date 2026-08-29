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Минобороны сообщило об ударах по ВСУ перед штурмом Рубежного
Минобороны: ВС России атаковали позиции ВСУ перед штурмом Рубежного
Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли массированные удары по позициям украинских формирований перед штурмом Рубежного и Новоандреевки, сообщило Минобороны.
Российские военные применили артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы для подавления огневых точек противника перед освобождением населенных пунктов в Донбассе, рассказали в Минобороны, передает РИА «Новости».
«Военнослужащие 35-й мотострелковой бригады и мотострелкового полка группировки войск «Центр» перед началом штурмов двух населенных пунктов нанесли поражение по вскрытым позициям формирований ВСУ огнем артиллерии и ударными БПЛА. Также для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек противника применялись управляемые авиационные бомбы», – сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что после ликвидации огневых точек противника штурмовые группы приступили к зачистке. Бойцы планомерно освободили все строения от оставшихся разрозненных сил ВСУ. Также Минобороны опубликовало видеокадры боевой работы подразделений на данном направлении.
Напомним, российские военные освободили села Рубежное и Новоандреевка в Донецкой народной республике.
За минувшую неделю армия России взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
В июле бойцы группировки «Центр» выбили противника из Василевки.