Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
В российских школах снизилось число отстающих учеников
Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет
За последние семь лет показатель неуспеваемости среди учащихся школ в России снизился с 25% до 15%, следует из данных выставки «Единая школа – единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.
Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».
Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.
Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.