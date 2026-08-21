Украиноязычный канал «Маши и Медведя» собрал более 800 млн просмотров

  • Новость часаЭксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия сделала важный шаг к нормальности
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Кремль назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    Глава офиса Зеленского Буданов оказался фигурантом коррупционного дела
    Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Косове
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы
    Wildberries и Ozon объявили о запуске оплаты цифровыми рублями
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 13:55 • Новости дня

    Украиноязычный канал «Маши и Медведя» собрал более 800 млн просмотров

    Tекст: Вера Басилая

    Украиноязычный YouTube-канал мультсериала «Маша и Медведь» продемонстрировал рекордные показатели просмотров на украинском языке, несмотря на введенные Киевом санкции против его создателей, заявила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

    Татьяна Бережная сообщила, что за 2025 год украиноязычный YouTube-канал «Маши и Медведя» собрал более 800 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Чиновница назвала мультфильм инструментом российской пропаганды. По ее словам, санкции дают Киеву правовые основания требовать от международных платформ, включая Netflix и YouTube, блокировки контента на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против создателей российского мультсериала.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил войну украинских властей с детской анимацией.

    Ранее стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий этого проекта в ста странах мира.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


    Комментарии (13)
    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

    Комментарии (12)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

    Комментарии (4)
    21 августа 2026, 09:10 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный киевскими спецслужбами иностранец собирался использовать беспилотники для изучения правительственных зданий Москвы, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Злоумышленника поймали в Мурманской области во время попытки покинуть страну, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Так, в августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в городе Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан», – пояснили в ФСБ.

    Ранее фигурант по заданию украинской разведки изучал составы с нефтепродуктами на одном из столичных вокзалов. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре города. После завершения подготовки к диверсии агент вылетел в Мурманск, чтобы сбежать за рубеж.

    Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

    В начале августа силовики изъяли у задержанных в Севастополе украинских агентов три снаряженных взрывчаткой FPV-дрона.

    В середине июля спецслужбы сорвали масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Весной правоохранители предотвратили серию планируемых киевским режимом терактов с использованием дронов в столичном регионе.

    Комментарии (6)
    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»

    Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств для ВСУ

    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке финансовых средств для ВСУ, назвав эту проблему главным вызовом для страны.

    Зеленский пожаловался на то, что конфликт требует все больше ресурсов, а «подорожание войны» стало главным вызовом для Украины, передает ТАСС.

    «Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – сказал Зеленский.

    Заявление прозвучало во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале Зеленского.

    Он также поручил новому главе оборонного ведомства провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, Зеленский назвал ключевым приоритетом в преддверии зимы обеспечение противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты Верховной рады утвердили Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.

    Неделей ранее украинский лидер заявил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны. Между тем еще весной западные чиновники предрекали скорый дефицит средств для финансирования ВСУ.

    Комментарии (9)
    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

    Комментарии (4)
    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

    Комментарии (11)
    20 августа 2026, 21:13 • Новости дня
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская Федерация остается единственной страной, способной гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины, тогда как Западу независимое украинское государство не нужно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Никто кроме России не может быть гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины являлась и может являться только Россия. Это неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин», – отметила дипломат.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам Украина не нужна ни как независимое, ни как процветающее государство. По ее словам, интерес Запада носит исключительно утилитарный характер.

    Захарова пояснила, что украинская территория рассматривается как площадка для неоколониальной эксплуатации ресурсов и использования населения в геополитическом конфликте против России. Конечной целью Запада дипломат назвала попытку ослабить РФ путем обескровливания Украины, однако подчеркнула, что будущее киевского режима уже предопределено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель из-за вражды с Москвой.

    Российский лидер раскритиковал скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал украинское государство списанным ресурсом для европейских стран.

    Комментарии (16)
    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 09:22 • Новости дня
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    @ Sergii Kharchenko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 21 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили склады с вооружением в порту Рени в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на 21 августа ударными БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.

    В середине августа российские военные атаковали два сухогруза с оружием для украинской армии в портах Одессы и Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России ликвидировали склад с вооружением в порту Южный.

    До этого ударные дроны поразили пункт управления украинского флота в порту Рени.

    Комментарии (1332)
    21 августа 2026, 12:39 • Новости дня
    Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине
    Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) фигурирует в уголовном деле об отмывании денег «Форрест Гамп» своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, связанном с деятельностью преступной организации.

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался вовлечен в расследование дела своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».

    Мудрая была уволена после того, как антикоррупционные органы заподозрили ее в причастности к преступной группе чиновников.

    «По данным «Украинской правды», в тексте подозрения Мудрой есть упоминания о Буданове», – говорится в публикации украинского издания. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее заявила о проведении спецоперации против группировки, действовавшей при участии депутатов Рады и сотрудников офиса Зеленского.

    По версии следствия, к схеме отмывания средств также было привлечено руководство украинского «Сенс банка».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров участников преступной группировки «Форрест Гамп» с участием Ирины Мудрой.

    На этих аудиозаписях чиновница тайно обсуждала способы внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

    Позже правоохранительные органы задержали уволенную с должности госслужащую.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 19:19 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в пособничестве терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине расценивается Москвой как прямое содействие террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Европейский союз, направляя доходы от замороженных российских активов Киеву, фактически становится пособником терроризма, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Перечисление средств киевскому режиму – это не что иное, как пособничество в организации терактов», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предъявлять претензии к тем, кто спонсирует международные преступления.

    По ее словам, европейские страны, участвующие в изъятии процентов от активов Банка России, полностью подпадают под эту категорию, и подобные действия не останутся безнаказанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство иностранных дел приравняло использование российских активов к финансированию терроризма.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Еврокомиссии неприкрытым грабежом.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма на Украине.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Минобороны Латвии подтвердило принадлежность сбитого беспилотника Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уничтоженный над восточной частью Латвии беспилотный летательный аппарат оказался украинским, из-за инцидента в четырех муниципалитетах объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщило министерство обороны Латвии.

    Министерство обороны Латвии официально подтвердило, что беспилотный летательный аппарат, перехваченный в воздушном пространстве страны 14 августа, принадлежал Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    Инцидент произошел на востоке прибалтийского государства, где в четырех муниципалитетах была объявлена воздушная тревога, продлившаяся около получаса. Позднее власти сообщили об успешном перехвате одного аппарата, который был уничтожен силами натовской авиации.

    «Мы установили, что беспилотник, сбитый истребителем НАТО, был украинским дроном», – говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном на странице в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 августа боевая авиация Североатлантического альянса перехватила неизвестный беспилотник на востоке Латвии. Истребители союзных сил успешно уничтожили данный летательный аппарат. В мае украинский дрон разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

    Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Так он прокомментировал обвинения Румынии, которая связывает появление дрона у газовой платформы Neptun Deep в Черном море с действиями России. По его оценкам, есть две версии инцидента – случайный дрейф и умышленная провокация.

    «В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

    Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    VK подала иск к Apple
    Цены на европейский газ превысили отметку в 800 долларов
    NYT: Сомалийские пираты вернулись
    Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины
    Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после гибели туристки
    Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке

    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, отмечают как в правительстве, так и региональные власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

    Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, продолжив системное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ средствами для нанесения ударов по территории России. Как отмечают эксперты, речь идет о воздействии не на отдельные объекты, а на всю цепочку – от производства и сборки вооружений до их хранения и доставки. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия сделала важный шаг к нормальности

    Власти Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией, но одновременно продемонстрировали чудеса адекватности. Теперь в Тбилиси не только осуждают русофобию, но и указывают, что она инспирирована Западом. Но еще более важным кажется возвращение уважительного отношения к Георгиевскому трактату – союзу с Россией, который спас Грузию Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации