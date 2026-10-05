Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»

Tекст: Валерия Городецкая

Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. Создание системы предусмотрено принятым летом законом, который внес изменения в законодательство о почтовой связи, передает «Интерфакс».

«Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям», – пояснили в министерстве. Помимо таких сообщений, через систему планируется передавать сведения о почтовых отправлениях и денежных переводах на федеральный и региональные порталы государственных услуг. «Почта России» будет отвечать за создание, развитие и эксплуатацию системы.

Пользоваться ею смогут органы власти, суды, правоохранительные структуры, государственные компании, организации с госучастием, граждане и юридические лица. Систему интегрируют с электронными почтовыми ящиками на «Госуслугах». Порядок создания этих ящиков утвердят отдельно.

За отправку ряда категорий сообщений предусмотрена плата, которую будут взимать с отправителей. В перечень включены уведомления, связанные с исполнением полномочий органов власти и ЦБ, деятельностью организаций с публичными полномочиями, госкорпораций и компаний с долей федерального участия более 50%.

Платной также станет отправка сообщений в рамках судопроизводства, юридически значимой информации о сделках и сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан и организаций во взаимодействии со структурами, выполняющими публичные функции.

Получатели смогут отказаться от электронного формата. В этом случае сообщения будут доставлять на бумаге.

В Минцифры объяснили, что сейчас ведомства и организации используют разные способы уведомления: личные кабинеты на Госуслугах, электронную почту и специализированные сервисы. «Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто», – отметили в ведомстве. По замыслу министерства, новая система объединит доставку юридически значимых сообщений и позволит фиксировать факт их получения.

Если постановление утвердят, оно вступит в силу 1 марта 2027 года. Положения об использовании электронных почтовых ящиков начнут действовать с 1 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на «Госуслугах» запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.

В августе глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на портале.

Летом Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России».