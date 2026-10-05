Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе для доставки юридически значимых сообщений гражданам и организациям через «Госуслуги». Оператором должна стать «Почта России».
Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. Создание системы предусмотрено принятым летом законом, который внес изменения в законодательство о почтовой связи, передает «Интерфакс».
«Система станет официальным каналом для направления на Госуслуги юридически значимых сообщений гражданам и организациям», – пояснили в министерстве. Помимо таких сообщений, через систему планируется передавать сведения о почтовых отправлениях и денежных переводах на федеральный и региональные порталы государственных услуг. «Почта России» будет отвечать за создание, развитие и эксплуатацию системы.
Пользоваться ею смогут органы власти, суды, правоохранительные структуры, государственные компании, организации с госучастием, граждане и юридические лица. Систему интегрируют с электронными почтовыми ящиками на «Госуслугах». Порядок создания этих ящиков утвердят отдельно.
За отправку ряда категорий сообщений предусмотрена плата, которую будут взимать с отправителей. В перечень включены уведомления, связанные с исполнением полномочий органов власти и ЦБ, деятельностью организаций с публичными полномочиями, госкорпораций и компаний с долей федерального участия более 50%.
Платной также станет отправка сообщений в рамках судопроизводства, юридически значимой информации о сделках и сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей граждан и организаций во взаимодействии со структурами, выполняющими публичные функции.
Получатели смогут отказаться от электронного формата. В этом случае сообщения будут доставлять на бумаге.
В Минцифры объяснили, что сейчас ведомства и организации используют разные способы уведомления: личные кабинеты на Госуслугах, электронную почту и специализированные сервисы. «Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто», – отметили в ведомстве. По замыслу министерства, новая система объединит доставку юридически значимых сообщений и позволит фиксировать факт их получения.
Если постановление утвердят, оно вступит в силу 1 марта 2027 года. Положения об использовании электронных почтовых ящиков начнут действовать с 1 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на «Госуслугах» запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание мессенджера на портале.
Летом Госдума одобрила законопроект о поддержке «Почты России».