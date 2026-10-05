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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 22:07 • Новости дня

    Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

    Tекст: Вера Басилая

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о захвате двух районов в провинции Таиз и установлении контроля над домом главы руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

    Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

    В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

    В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

    Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Иракские силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

    Tекст: Антон Антонов

    В Ираке силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в ходе парада в Багдаде, сообщила канцелярия премьер-министра Ирака Али аз-Зейди.

    На параде в честь впервые отмечаемого Дня суверенитета Ирака в Багдаде участники на автомобилях проехались по развёрнутым на дороге американским флагам, передает РИА «Новости».

    Накануне аз-Зейди, являющийся также главнокомандующим вооруженными силами Ирака, распорядился провести расследование инцидента. «В соответствии с указаниями главнокомандующего компетентные органы задержали нескольких причастных к осквернению флага США в Багдаде в ходе парада в День суверенитета. Подчеркиваем, что все, чья вина будет доказана, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Ирака и дипломатическими традициями», – говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.

    В канцелярии подчеркнули, что уважение к символам дружественных стран и их дипмиссий является обязательным требованием конституции Ирака, а любые нарушения в этой сфере станут основанием для привлечения виновных к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о полном выводе военных США с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Белый дом назвал уход американского контингента из Ирака концом «экскурсии в ад».

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

    Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана, несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе.

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

    По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

    В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.

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    5 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Аравийская коалиция подняла в небо сотню истребителей над Йеменом

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей в операции «Рассвет Йемена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей для поддержки йеменской армии в масштабной операции по восстановлению контроля над территорией страны. Об этом сообщил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

    Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии задействовала сотню боевых самолетов для содействия йеменской армии в восстановлении контроля над государством, передает ТАСС.

    «Сто истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции «Рассвет Йемена», – заявил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики в социальной сети X. По его словам, с начала наступления силы коалиции ликвидировали 324 цели движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    Аль-Малики подчеркнул, что военная авиация круглосуточно поддерживает продвижение наземных подразделений йеменской армии. Кроме того, самолеты обеспечивают воздушное прикрытие Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена начали военную операцию для освобождения столицы республики от хуситов.

    Правительственные силы вернули контроль над районом Зубаб около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Соединенные Штаты отказались от прямого участия в данном наступлении.

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    5 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Йемена начали военную операцию «Рассвет Йемена» для освобождения столицы республики Саны от движения хуситов «Ансар Аллах».

    Председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет Йемена», передает ТАСС.

    Цель кампании заключается в освобождении столицы республики Саны от движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    «С божьим благословением началась операция «Рассвет Йемена» по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и прекращению переворота террористов-хуситов», – приводит слова политика йеменское информационное агентство SABA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.

    В конце сентября йеменский парламент утвердил всеобщую мобилизацию на подконтрольных правительству территориях.

    Правительственные силы перерезали линии снабжения мятежников в районе Зубаба.

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    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов

    Al-Modon: Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Всемирный банк готов выделить Ливану 2 млрд долларов для поддержки бюджета при условии успешного заключения соглашения между властями страны и Международным валютным фондом, сообщило ливанское издание Al-Modon.

    Всемирный банк готов предоставить Ливану финансовую поддержку в размере 2 млрд долларов, передает РИА «Новости». Средства направят на финансирование государственного бюджета при условии успешного завершения переговоров между властями страны и Международным валютным фондом.

    «Всемирный банк сообщил Ливану о готовности предоставить финансовую поддержку в размере 2 млрд долларов для финансирования бюджета в случае, если правительству удастся достичь соглашения с Международным валютным фондом», – отмечает ливанское издание Al-Modon.

    Помимо этого, ряд других государств также выражают намерение оказать Бейруту помощь и инвестировать в национальную экономику после заключения договора с МВФ. В частности, Катар рассматривает возможность вложений в энергетический сектор Ливана и проекты региональной энергетической взаимосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Международный валютный фонд и Ливан обсуждали варианты оказания стране ускоренной финансовой помощи.

    В августе президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства.

    Месяцем позже армия Ливана зафиксировала более 7 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны израильских войск.

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    5 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    UKMTO: Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестные снаряды поразили нефтяной танкер, газовоз и еще одно коммерческое судно в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Ведомство зафиксировало обстрел трех коммерческих судов в Ормузском проливе за последние двое суток, передает РИА «Новости». «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами», – говорится в заявлении UKMTO.

    Кроме того, атаке подвергся газовоз, следовавший в направлении Персидского залива. Еще одно судно получило повреждения выше ватерлинии в результате попадания неизвестного снаряда в воскресенье.

    По предварительным данным, во всех трех случаях никто из членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный снаряд поразил машинное отделение следовавшего через Ормузский пролив танкера.

    Второго октября выходящее из Персидского залива судно подверглось обстрелу. Днем ранее коммерческий танкер загорелся после попадания снаряда.

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    5 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана

    Командующий КСИР: Силы США отошли более чем на 1000 км от границ Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Али Фадави сообщил, что американские силы отошли более чем на 1000 км от границ республики.

    «Американцы бежали и отошли более чем на 1000 км от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния Исламской республики и мощи сухопутных войск КСИР», – заявил Фадави.

    По его словам, американские корабли впервые покинули Персидский залив, Ормузский пролив, Оманское море и северную часть Индийского океана. Пролив уже несколько месяцев контролируется Ираном, отмечает ТАСС.

    Фадави также указал, что США не достигли поставленных целей в ходе войны. Тегеран и Маскат совместно разработали правила судоходства в Ормузском проливе. Капитаны судов вынуждены использовать южную часть пролива, однако Фадави предупредил, что суда могут подвергнуться действиям со стороны иранских военных.

    По альтернативному маршруту перевозится лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США.

    В тот же день глава МИД Ирана пригрозил Вашингтону мощным ответом на возможные удары.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

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    5 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе

    WSJ: Ситуация в Ормузском проливе приблизила мировой продовольственный кризис

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон заявил, что перебои с судоходством через Ормузский пролив способны перерасти в глобальный продовольственный кризис из-за резкого сокращения поставок удобрений.

    Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти из энергетического в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, пишет The Wall Street Journal.

    «Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности», – заявил Джон Дентон.

    Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. По словам Дентона, после нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений, отмечает РИА «Новости».

    В случае отсутствия прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые культуры могут вырасти до 80%. Особенно уязвимыми окажутся развивающиеся экономики, которые сильно зависят от импорта.

    Ситуацию дополнительно ухудшают последствия явления Эль-Ниньо, которые могут снизить урожайность и усилить потребительскую инфляцию. Международная торговая палата совместно с агентствами ООН и Международной морской организацией разрабатывает механизм временной передачи управления судоходством в проливе генсеку ООН. Запуск этой инициативы пока блокируется отсутствием политического соглашения между США и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США отверг предложение Ирана об открытии маршрута.

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    5 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    Ирак возобновил грузовые перевозки в Персидском заливе

    Минтранс Ирака: Багдад назначил первый за 50 лет грузовой рейс из ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Иракская национальная судоходная компания возобновит регулярные коммерческие перевозки между портами стран Персидского залива после перерыва, длившегося более полувека.

    Министерство транспорта Ирака заявило, что компания готова к возобновлению коммерческих перевозок в зоне Персидского залива. Первый рейс из порта Джебель-Али в ОАЭ в иракский Умм-Каср запланирован на 15 октября, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что этот шаг направлен на улучшение грузового движения через иракские порты, поддержку торговли в регионе и усиление присутствия национального перевозчика на региональных маршрутах.

    Возобновление перевозок предоставит дополнительный вариант для транспортировки контейнеров и других грузов, возвращая национальную судоходную линию на торговые маршруты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия и Оман выступили за обеспечение свободы международного судоходства.

    В марте Генштаб Ирана заявил о готовности защищать Персидский залив.

    МИД сообщил о полной приостановке судоходства в Персидском заливе.

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    5 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Посол США заявил о возможном внешнем управлении пилотом Flydubai

    Fox News: Второй пилот Flydubai мог действовать по указке из-за рубежа

    Tекст: Вера Басилая

    США допускают, что второй пилот авиакомпании Flydubai, напавший на командира во время рейса в Тель-Авив, мог действовать по указанию зарубежной организации, заявил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.

    «Множество разных стран вовлечены сейчас в проведение расследования. <...> На данный момент мы не можем однозначно сказать, был ли он связан с теми или иными зарубежными силами или же он действовал один. Факт в том, что он действовал, что это был акт терроризма, он пытался убить всех, кто был на борту», – заявил Хакаби в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что второй пилот, предположительно, действовал в одиночку. Расследование находится на ранней стадии.

    30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук из-за инцидента в сфере безопасности.

    Позднее МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Власти ОАЭ продолжают расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    В субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai.

    В четверг пилота госпитализировали в Табуке в стабильном состоянии.

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    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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