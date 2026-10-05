Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.