Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны
Власти Йемена начали военную операцию «Рассвет Йемена» для освобождения столицы республики Саны от движения хуситов «Ансар Аллах».
Председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет Йемена», передает ТАСС.
Цель кампании заключается в освобождении столицы республики Саны от движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».
«С божьим благословением началась операция «Рассвет Йемена» по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и прекращению переворота террористов-хуситов», – приводит слова политика йеменское информационное агентство SABA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.
В конце сентября йеменский парламент утвердил всеобщую мобилизацию на подконтрольных правительству территориях.
Правительственные силы перерезали линии снабжения мятежников в районе Зубаба.