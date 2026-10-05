Трамп не исключил создания постоянной военной базы США в Литве

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Tекст: Антон Антонов

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

«Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

«Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.