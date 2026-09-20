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    20 сентября 2026, 12:35 • В мире

    Литва теряет надежду на помощь иностранных солдат

    Литва теряет надежду на помощь иностранных солдат
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Литва принимает срочные меры перед «российской угрозой»: проводит массовые учения, вводит всеобщий призыв в армию – а главное, пытается вернуть на свою территорию американских солдат. Почему США без объяснения причин вывели свои войска из этой прибалтийской республики, а Германия никак не может найти желающих здесь служить?

    История присутствия американских войск в Литве началась в октябре 2019 года с прибытием 1-го батальона 9-го полка полевой артиллерии, входящего в состав 3-й пехотной дивизии армии США. Американцы разместилась в городе Пабраде, неподалеку от границы с Белоруссией.

    Всего в рамках той первой ротации Литва приняла около пятисот американских военнослужащих и сто единиц военной техники, включая тридцать танков M1 Abrams и двадцать пять боевых машин пехоты Bradley. Президент Литвы Гитанас Науседа тогда заявлял, что размещение войск необходимо для защиты от «вероятных интервенций».

    С тех пор американские части ротировались в Литве на регулярной основе. Кульминацией процесса стало открытие в ноябре 2025 года новой, полностью оборудованной базы в Пабраде. Литва вложила в этот проект свыше 200 млн долларов. К началу 2026 года в Пабраде размещались два батальона, общая численность контингента составляла около тысячи военнослужащих с тяжелой бронетехникой.

    В начале июня 2026 года, после завершения срока очередной ротации, США начали вывод этого контингента из Литвы – все происходило, казалось бы, как обычно. Однако новая группа солдат на замену не прибыла. По этому поводу представитель США при НАТО Мэттью Уитакер туманно высказался, что, мол, отношения его страны с Литвой остаются «превосходными», но Вашингтон не будет принимать «поспешных решений» относительно будущего размещения там американских войск. В свою очередь литовский министр обороны Робертас Каунас сбивчиво объяснил: «Следующая ротация в настоящее время пересматривается... Численность войск США в Европе меняется, что естественным образом приводит к пересмотру региональной позиции».

    Как известно, администрация Дональда Трампа осталась глубоко недовольна позицией европейских сателлитов по НАТО, не поддержавших США в их агрессии против Ирана. Это привело к общему пересмотру присутствия американских войск в Европе. В том числе повисли в воздухе и обещания американцев прислать новую ротацию в Литву – до сих пор американские солдаты туда так и не вернулись.

    А ведь все последние годы ротация американских войск в Литве осуществлялась по непрерывному принципу: что пока одни военнослужащие возвращались в точку своей первоначальной дислокации, в Литву уже начинали прибывать сменяющие их подразделения. Так что это в первый раз с 2019 года, когда американский контингент отсутствует в Литве так долго.

    Литовские власти оказались в сложном положении. С одной стороны, в Вильнюсе разгоняют паранойю на тему «Россия может напасть в любой момент». С другой – та же пропаганда до недавнего момента внушала, что «пока Америка с нами, бояться нечего». В этих условиях власти Литвы делают все возможное, чтобы вернуть американцев. А чтобы успокоить население, чиновники внушают, что получили от американцев «позитивные сигналы». Хотя ни сроки прибытия новой ротации, ни ее численность никто, включая самих американцев, назвать не может.

    Президент Гитанас Науседа признал, что гарантий присутствия американских военных в Литве нет: «Никто не высек в камне, что американские военные будут на территории Литвы». Он, впрочем, тоже пытается успокоить своих соотечественников – по его словам, «Соединенные Штаты транслируют по различным каналам, что рассматривают этот регион, как действительно стратегически важный». Поэтому, по его словам, надежды терять пока не стоит: мол, даже «при перегруппировке своих вооруженных сил в Европе» внимание США к Прибалтике «не будет ослаблено». Науседа выразил надежду, что все ответы относительно ротации войск США в Литве прояснятся до конца октября.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис специально летал в Вашингтон и встречался с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, его заверили, что «период сокращения численности войск США не продлится долго».

    Отсутствие американских войск тем более пугает литовские власти, что, по их мнению, «осень и зима могут стать решающими».

    В особенности их устрашило заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину». По мнению Туска, это «наиболее вероятный сценарий». При этом уже сейчас Прибалтику кошмарят не мифические «гибридные удары России», а вполне реальные украинские дроны. 15 сентября очередной дрон сбили над Литвой итальянские истребители из воздушного патруля НАТО.

    17 сентября в Литве стартовали учения «Гром Перкунаса – 2026». В этих маневрах примут участие около 4,2 тыс. литовских военнослужащих, в том числе резервисты. Одновременно в правительстве подготовили план эвакуации населения на случай боевых действий – население планируется отправить в Польшу.

    В общем, с точки зрения властей Литвы, сейчас самое неподходящее время для отсутствия американского контингента. В Вильнюсе хотят заместить американцев немцами, но и тут незадача: бригаду бундесвера, намеченную к постоянной дислокации в Литве, никак не удается укомплектовать полностью – не хватает желающих.

    К концу лета 2026-го добровольцами удалось укомплектовать лишь около 60% необходимых должностей этой бригады: особенно не хватает IT-специалистов, логистов, поваров и рядового состава.

    В итоге германский министр обороны Борис Писториус распорядился ввести обязательный порядок комплектования бригады в Литве. По данным источников издания Bild, первые принудительные назначения могут начаться уже этой осенью и затронуть до тысячи военнослужащих.

    В связи с этим оппозиционный литовский активист Антанас Кандротас рассказывает, что ему приходилось общаться с одним немецким военнослужащим, который служит в этой бригаде. «Позиция у него была такая: если что-нибудь начнется или возникнет какая-либо угроза, он сразу разрывает контракт – оказывается, у них есть право сделать это в любой момент – и едет в Германию. Это не единственный случай – у них у всех такие настроения», – свидетельствует Кандротас.

    Активист добавляет, что немцы прекрасно помнят рассказы дедов и прадедов – и ни в коем случае не желают сражаться с российской армией. По его словам, те германские солдаты, которые все-таки согласились служить в Литве, сделали это, искусившись высокой зарплатой.

    «Пока что немецкие солдаты спокойно гуляют по Вильнюсу – но в случае какой-либо угрозы их в Литве не останется: они сами же об этом рассказывают»,

    – говорит Кандротас.

    Так или иначе, надежда на иностранцев у Литвы не так уж и велика. 17 cентября в Вильнюсе состоялось заседание координационного совета по национальной обороне, возглавляемого президентом Науседой. Его участники выразили согласие с тем, что к 2030 году страна должна перейти к всеобщему призыву на срочную службу в вооруженных силах – пока что призывников отбирают жеребьевкой.

    «Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – гласит хартия, подписанная участниками заседания. К делу «обороны» планируется привлечь и гражданских: 7–8 сентября в Литве прошли учения с участием сотрудников более тридцати государственных, муниципальных и общественных учреждений. Они проверяли свою готовность к действиям в условиях «гибридных угроз».

    Согласно соцопросам, идею всеобщего призыва поддерживают более 76% жителей Литвы. Однако эта цифра не должна вводить в заблуждение, так как многие потенциальные призывники Литву давно покинули и, сохраняя литовское гражданство, трудятся в других странах. На родину ради службы в армии они возвращаться не собираются – и если надо, то поменяют гражданство. Зато за всеобщий призыв проголосовало много женщин и пенсионеров, которым он не грозит в любом случае.

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