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    4 августа 2026, 18:55 • В мире

    Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе

    Желающих умирать за Прибалтику ищут по всей Европе
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    В страхе перед «российской агрессией» Латвия отчаянно ищет молодежь, готовую идти в армию – и ради этого ведет целую пропагандистскую кампанию среди тех, кто когда-то уехал из этой страны. Результаты неутешительны: латвийские эмигранты требуют «оставить в покое наших детей». Запугивание Россией привело совсем не к тем результатам, на который рассчитывали политики прибалтийских стран.

    В последние несколько лет Латвия усиленно милитаризуется. Согласно плану развития Национальных вооруженных сил на 2025-2036 годы, планируется выйти на плановую численность в 31 тыс. военнослужащих мирного времени. Дополнительно к этому, как предполагается, в резерве общей готовности будут состоять еще 30 тыс. человек, прошедших срочную службу.

    Таким образом, Латвия стремится ежегодно иметь четыре тысячи солдат-срочников. Военный призыв в стране восстановили в 2013 году, но он осуществляется с трудом – страна страдает от демографического кризиса, молодежи мало, а многих из потенциальных новобранцев приходится отбраковывать в силу плохого здоровья.

    Это заставило власти искать человеческий ресурс за рубежом, так как за последние двадцать с лишним лет сотни тысяч латвийцев перебрались в страны Западной Европы. Был принят закон, в соответствии с которым с 2027 года в Латвии под призыв смогут попасть не только молодые люди, постоянно проживающие в стране, но и латвийские граждане, обитающие за границей.

    Перспектива попасть в армию вызвала бурную дискуссию в латышской диаспоре. Некоторые родители уже заявляют, что их дети скорее откажутся от латвийского гражданства, чем приедут служить в латвийской армии. «Он никогда не жил в Латвии и даже не говорит по-латышски», – массово возмущаются представители диаспоры, когда узнают о планах по призыву.

    Администрация огромной группы в соцсетях «Форум латышей в Англии» вывесила текст – выплеск негодования.

    «Наши дети выросли в Великобритании, их школы, друзья и будущее здесь. Но в их паспортах по-прежнему написано «гражданин Латвийской Республики». И теперь этот паспорт сопровождается обязательством – одиннадцать месяцев службы в армии. Справедливо ли это по отношению к молодежи диаспоры?»,

    – возмущаются латыши в Англии. Там напоминают, что законодатели оставили лазейку, позволяющую уклониться от армии: освобождение от службы до 2027 года возможно в случае, если латвийский департамент гражданства и миграции зарегистрировал иностранный адрес потенциального призывника. «Многие этого не сделали. Давайте не позволим бюрократии разрушить планы нашей молодежи», – призывает администрация «Форума латышей в Англии».

    В комментариях под публикацией многие пользователи заявили, что рассматривают возможность отказа от латвийского гражданства или, по крайней мере, готовы оплатить штраф за неявку на призывной пункт. Активнее всего возмущаются матери потенциальных призывников. «Ни один живущий в Великобритании мужчина из Латвии не обязан служить в латвийской армии. Наши мужчины скорее заплатят штраф, чем с помощью переводчика будут защищать Латвию только потому, что еще не успели сменить гражданство», – написала латышка Антра.

    Инесе из Ирландии сообщила, что их семья уже приняла решение отказаться от латвийского гражданства. «У молодых людей здесь своя жизнь: кто-то учится в университете, кто-то работает. Есть и те, кто уже живет отдельно от родителей в съемном жилье. Это означает, что они потеряют работу, учебу и арендуемую квартиру. Таким образом правительство Латвии пытается вернуть налогоплательщиков, но что оно может дать взамен? Ничего», – отмечает Инесе.

    В свою очередь Лиене, живущая в Шотландии, требует:

    «Пусть оставят в покое наших детей, которые уехали из Латвии и начали жизнь в другой стране». Еще одна участница обсуждения Байба отметила, что латвийские власти вспоминают о соотечественниках лишь тогда, когда «военной машине нужно мясо».

    Латвийские посольства в тех странах, где латышей проживает особенно много, устраивают встречи с представителями диаспоры, в ходе которых разъясняют суть нового закона о призыве иностранных латышей. В одной только Великобритании подобные семинары запланированы в десяти городах.

    Характерно, что помощь в устройстве этих встреч оказывают представители эмигрантской организации Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы»), которую в 1945 году основали беглые члены латвийского легиона «Ваффен СС», осевшие после войны в западных странах. «Ястребы» заявляют о своем желании разрушить в глазах диаспоры «стереотипы эпохи советской оккупации», когда армия воспринималась, как нечто «по-настоящему опасное, устрашающее и враждебное по отношению к латышам». Daugavas Vanagi уверяют, что сейчас у Латвии «новая, современная армия, которая дает молодым людям возможность гордиться своей страной».

    Однако подобные лозунги не вызывают у аудитории положительного отклика. Люди приходят на эти мероприятия, мягко говоря, без восторга. Они задают резонные вопросы: а как, собственно, будут служить молодые люди, не говорящие по-латышски? Что полезного даст им эта служба? «Зачем нам идти служить той стране, из которой мы уехали?» – сказала в ходе одной из этих встреч Сармите Ласмане, учительница латышской школы Burtnieki в британском городе Вулвергемптон.

    Многие прямо во время семинаров в посольствах откровенно говорят: на наших детей вы можете не рассчитывать. Житель Лондона латышского происхождения Дайнис Чекулс предупредил чиновников:

    «Ценности сильно изменились. Если честно, это уже не вопрос чести. И ребята просто опускают руки и говорят: я меняю паспорт. И все, конец связи».

    Лотерея, в ходе которой будут определены новобранцы из диаспоры, состоится в ноябре 2026-го. Руководство латвийской армии рассчитывает, что одна только Великобритания предоставит им до тысячи призывников. «Не все сразу отправятся на службу. Если они еще учатся в средней школе, то призыв в их случае будет отложен до окончания ими учебы», – объясняет директор Департамента государственной службы обороны Виталий Риекстиньш.

    Эта уступка никого не вдохновила. Представителям государства напомнили, что если юноша из диаспоры сорвется на службу, то никто не будет гарантировать ему сохранения места в вузе или рабочего места. Единственное, что может гарантировать им латвийское государство – бесплатные онлайн-курсы для тех, кто не знает латышского языка. Также рассматривается возможность компенсации транспортных расходов, поскольку молодым людям из диаспоры практически невозможно оплатить поездку на историческую родину самостоятельно.

    Аналогичные семинары проходят и в Германии. И там тоже организаторы не жалеют пафосных слов. «Латышские ценности у нас в сердце. Мы храним латышские традиции, латышскую культуру, но всего этого у нас бы не было, если бы не было Латвии. А на самом деле, многие ли из нас знают, как защищать эту Латвию?» – говорит организатор одного из этих слетов Лельде Берзиня.

    Представители армии не жалеют слов, пытаясь убедить молодежь и их родителей в том, что служба – это совсем не трудно, а напротив, прикольно и весело.

    Так, они рассказывают, что круглосуточное пребывание на тренировочной базе ждет новобранцев только в течение первых трех месяцев одиннадцатимесячной службы, а потом с пяти вечера и до полдевятого утра их будут выпускать домой. Кроме того, солдатам обещают финансовые выплаты и другие бонусы: бесплатную медпомощь во время службы, возможность получить водительские права, а после завершения службы – еще и бюджетное место в любом государственном вузе или колледже.

    Однако молодежь воспринимает все это без особого энтузиазма. Тем более что у нежелания латвийской молодежи идти в армию есть и другая причина. Латвийские СМИ настойчиво транслируют рассказы западных политиков о том, что «Россия намерена проверить крепость альянса НАТО в странах Балтии». Такого рода запугивание оказывает на население той же Латвии совсем не тот эффект, на который рассчитывают пропагандисты: вместо желания идти на призывной пункт – готовность в случае «часа X» мгновенно собрать вещи и рвануть в сторону границы.

    Время от времени в Латвии проводятся опросы на предмет готовности населения защищать свое государство в случае начала боевых действий. Результаты этих исследований, как правило, их организаторов не радуют – большинство воевать не собирается. Недавний опрос социологического центра SKDS о готовности латвийского общества защищать страну военным путем в случае «вторжения» показал, что такая готовность имеется примерно у 30% общества.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина напоминает, что граждане Латвии вовсе не от хорошей жизни уехали за границу. И в таком случае вполне закономерно выглядит их реакция на попытку привлечь их детей на службу в латвийскую армию. «Представители диаспор справедливо ставят вопрос: зачем мы должны жертвовать жизнью за государство, к которому мы относимся уже чисто формально? За государство, которое не сумело дать нам человеческих условий и выпихнуло на чужбину?» – резюмирует политолог.

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