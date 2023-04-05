В Латвии вернули всеобщую воинскую обязанность

В Латвии решили вернуть отмененный в 2006 году обязательный призыв на армейскую службу, решение принял в среду парламент республики, сообщает радио Rus.lsm.lv.

Из сообщения следует, что призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, передает ТАСС.

Первый призыв с 1 июля 2023 года будет добровольным. Планируется набрать 500 человек, если не получится, то разницу доберут в обычном порядке.

Число военнослужащих будут регулярно наращивать. В планах с 2028 года ежегодно призывать 7,5 тыс. человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала инициативу властей Латвии вернуть обязательную службу в армии. Выяснилось, что ряд латвийских генералов выступали против призыва в армию, как не одобрили идею и некоторые рядовые граждане.