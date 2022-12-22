Латышские ура-патриоты отказываются умирать за родину

Латвия готовится срочно вернуть советский атавизм, от которого отказалась всего несколько лет назад, – обязательный призыв в армию. Объясняется это, разумеется, «войной в Европе». Однако внезапно выяснилось, что даже те, кто называет себя «латвийскими патриотами», и даже многие латвийские генералы против призыва в армию. Граждане Латвии не хотят умирать за свою страну.

Инара Мурниеце из праворадикальной партии «Национальный блок» стала первой в истории Латвийской Республики женщиной-министром обороны. Мурниеце сказала, что удовлетворена работой своего предшественника в Минобороны Артиса Пабрикса, летом выдвинувшего законопроект о возобновлении отмененного в 2006 году призыва в армию.

Изначально предполагалось, что этот закон успеет принять предыдущий состав Сейма, полномочия которого окончились 1 ноября. Однако депутаты прежнего Сейма увязли в спорах. Ряд тезисов сомнений у них не вызывал – о том, что в армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Первоначально Пабрикс говорил о «пятилетнем переходном сроке», но потом решили, что первый призыв может состояться уже в январе 2023 года. Срок службы в Национальных вооруженных силах составит одиннадцать месяцев. Ряд лиц призыву не подлежат – инвалиды, учащиеся, заключенные, единственные родители. А дальше начались разногласия.

«Нельзя терять время»

Например, депутат Айгарс Бикше («Развитию/За!») в ходе прений возмутился гендерным неравенством – почему призывать станут лишь мужчин? «Представление о гендерном равенстве укоренилось в современном обществе, особенно среди молодежи, поэтому его не следует подрывать условием обязательного участия только для представителей одного пола», – предложил парламентарий.

Его коллега по партии Вита Анда Терауда указала: «Война в Европе и ситуация с безопасностью в Латвии требуют усиления обороноспособности. Служба гособороны должна быть универсальной для всех – и мужчин, и женщин... Иной подход молодежь сочтет несправедливым».

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В общем, принять закон не успели – и теперь новая глава Минобороны призывает торопиться изо всех сил. «Нельзя больше терять время. Учитывая, что ушедший Сейм не принял этот законопроект в окончательном чтении, первый призыв отложен на полгода. Мы должны двигаться вперед», – подчеркнула Мурниеце. Ее призыв был услышан – комиссия Сейма по обороне и внутренним делам постановила продолжить рассмотрение законопроекта, связанного с возвращением призыва.

«Необдуманное популистское решение»

Но почему, собственно, воинский призыв в Латвии внедряет не тот человек, который его предложил? Предыдущий министр обороны Латвии Артис Пабрикс потерял этот пост потому, что его партия вчистую проиграла парламентские выборы, состоявшиеся 1 октября. Эксперты связывают провал Пабрикса именно с продвигавшимся им законопроектом о воссоздании в стране воинского призыва.

Уже вскоре после того, как этот законопроект был внесен в Сейм, на латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv появилась петиция – сделать военную службу исключительно добровольной. Она быстро набрала 10 тысяч электронных подписей, требуемых для ее передачи на рассмотрение в Сейм. Автор петиции Сергей Погорелов указывает, что требование к молодежи служить по призыву является «несоразмерно ограничивающим свободу» граждан.

А 22 октября в Риге состоялось шествие противников призыва – по центру столицы прошли несколько десятков человек. Организацию мероприятия взяла на себя неформальная организация инициативных граждан Riko! («Действуй!»). По мнению инициаторов, «введение военного призыва и увеличение расходов на оборону – это необдуманное, популистское решение, которое пагубно отразится на и без того непростой ситуации в обществе».

Организаторы шествия сочли, что введение военного призыва свидетельствует о непривлекательности для молодежи профессиональной латвийской армии. «Молодые люди не готовы за столь низкую оплату терять год своей жизни, рискуя ею», – указывали недовольные.

Участники протестного шествия держали плакаты с надписями: «Нет призыву!» и «Государство надо защищать добровольно». При этом, однако, участники акции скандировали, что они «латвийские патриоты». По мнению этих «патриотов», законопроект об обязательной службе «некачественный и непродуманный». Один из «патриотов» по имени Валерий веско выразился: «Это никакая не защита, это просто популизм ради галочки».

Единомышленник Валерия, который предпочел сохранить анонимность, добавил, что он не поддерживает милитаризацию страны. Кирилл же сомневается в том, что, вырвав молодого человека из обычной жизни ради службы в армии, государство потом сможет полноценно вернуть его в первоначальное состояние. А Марк присовокупил: «У нас, у молодежи, уже есть планы. Если будет обязательная служба, все наши планы пойдут прахом».

Встревожились и представители студенческих организаций. Латвийский студенческий союз (ЛСС) обратился в Министерство обороны с просьбой гарантировать, что не будут призывать на обязательную военную службу юношей, получающих высшее образование. Как отмечают в ЛСС, «в Латвии уже ощущается нехватка высококлассных специалистов, что привело страну к нехватке квалифицированной рабочей силы в ряде отраслей, например, медицине, педагогике, инженерных и других областях». Поэтому призыв может лишь ухудшить ситуацию.

«Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы можно наблюдать застой в развитии экономики страны, в социальной сфере, в образовании и в других областях, важных для выполнения основных функций государства как в мирное, так и в военное время. В случае же обязательного призыва в армию студентов и выпускников они будут ограничены в возможностях реализовать свое дальнейшее профессиональное развитие», – предупреждают в организации. ЛСС также критикует зарплату в 300 евро в месяц за службу в армии, как явно недостаточную.

Диванные патриоты, ау?!

С критикой выступил даже бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии, генерал-майор в отставке Юрис Маклаковс. По мнению Маклаковса, «сама по себе качественная военная служба – дело хорошее, но ее может себе позволить только экономически сильная страна, поскольку это дорогой проект». Юрис Маклаковс отметил, что «неясно, откуда будут взяты деньги еще и для обязательной военной службы».

Не способствует призывной армии и демографическая ситуация, поскольку молодых людей в Латвии все меньше. «Вопрос, что мы дадим полиции, погранохране, другим службам?» – вопрошает экс-командующий Национальных вооруженных сил. Маклаковс также отметил, что в случае нападения на Латвию польза, которую страна извлечет из обязательной военной службы, окажется минимальной. «Будем честны, в случае нападения воевать будет не Латвия, а все государства НАТО... Вклад, польза, которую мы получим от обязательной военной службы, будут минимальными», – предупредил Маклаковс.

По мнению генерала, «хорошо, если в Латвии есть обученные и подготовленные люди, которые знают, как действовать в кризисных ситуациях, но обязательная военная служба для этого не нужна». Вместо этого Маклаковс советует привлекать молодежь в ряды подразделений теробороны «Земессардзе». «Также молодым людям помогут уроки гражданской обороны в школах», – считает Юрис Маклаковс.

Похожую точку зрения высказал экс-министр обороны Атис Слактерис, возглавлявший ведомство как раз тогда, когда в Латвии состоялся последний на сегодняшний момент призыв, а в армии остались только контрактники. И, по его воспоминаниям, «для страны это было настоящим праздником».

Кроме того, противники призыва указывают на то, что правительство Латвии так и не смогло предоставить никаких точных финансовых расчетов о стоимости данной реформы. Но по самым скромным подсчетам, речь может идти почти о миллиарде евро ежегодно.

А это означает, что военный бюджет Латвии, который сейчас составляет 2,2% от ВВП, нужно будет практически удвоить. Дополнительные средства потребуются практически на все: на обмундирование, на амуницию, на выплату довольствий, на питание призывников, на их размещение и проживание, на обучение и на многое прочее.

У многих наблюдателей происходящее вызвало иронические чувства. Бывший латвийский журналист Алексей Стефанов, эмигрировавший в Россию, пишет в своем Telegram-канале: «Как человек, который служил в латвийской армии, смотрю на это молча и жду. Потому что прекрасно помню, как многие латыши из моего батальона просто убегали, другие косили и ложились в «дурку». Это уже после призыва. Что творилось до, можно только догадываться. И вот бывший командующий Национальными вооруженными силами Гайдис Андрей Зейботс озвучил мои мысли. Он считает, что из-за введения обязательной военной службы Латвия может потерять граждан, живущих за рубежом. Многие из них, пытаясь избежать военной службы, откажутся от гражданства Латвии».

Впрочем, сам Стефанов против возвращения призыва ничуть не возражает. «А я только «за» – даже любопытно посмотреть, как много диванных патриотов наденут военную форму. Потому что сейчас все, кто высказывается за обязательную службу и изображают из себя ура-патриотов, в латвийской армии как раз и не служили. Можете проверить», – саркастически пишет Стефанов.