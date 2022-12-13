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Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.
По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».
Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.
В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск
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ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.
«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.
«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.
«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.
«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.
«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.
«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.
«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.
«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».
Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
В Киеве сгорел «пункт несокрушимости»
В Печерском районе столицы Украины сгорел «пункт несокрушимости»
В Печерском районе Киева сгорел «пункт несокрушимости», сообщают украинские СМИ.
В конце ноября стало известно, что один из пунктов обогрева для жителей Киева разместили в здании следственного изолятора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – мест оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии.
В США допустили превращение России в ключевого поставщика газа в ЕС
Колумнист Bloomberg Блас: Россия имеет шанс вновь стать ключевым поставщиком газа в ЕС
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Россия имеет шанс вернуть лидерство в поставках газа в Европу и снова стать ключевым поставщиком топлива в ЕС, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Автор публикации выразил мнение, что неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков, как бы европейские лидеры ни клялись, что после завершения украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, передает ТАСС.
Колумнист привел в пример слова немецкого политика, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который в прошлом месяце заявил, что навсегда отказаться от российского газа – исторически невежественно и геополитически неверно.
Автор публикации отметил, что сейчас Берлин платит за импорт газа 140 евро (около 180 долларов) за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год. При этом, как подчеркнул эксперт, если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, то объединению необходим дешевый газ, а для Европы нет более дешевого газа, чем российский.
Накануне в Международном энергетическом агентстве заявили, что Евросоюзу в 2023 году придется потратить дополнительно 100 млрд евро, чтобы обойтись следующей зимой без российского газа.
В Китае слова Меркель о Минских соглашениях назвали лицемерием Запада
Global Times: Слова экс-канцлера Германии Меркель о Минских соглашениях показали лицемерное отношение Запада к России
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, говорится в материале китайского издания Global Times.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. Более того, по мнению автора статьи, признание Меркель по поводу Минских соглашений показало, что некоторые страны Запада, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства и могут очень легко отказаться от своих слов.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ряд стран ЕС выступили против гарантий России по безопасности
Reuters: Ряд стран Европы предприняли демарш из-за слов президента Франции Макрона о гарантиях России по безопасности
Дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности, сообщили дипломатические источники Reuters.
Демарш был оформлен в письменном виде и доставлен в директорат континентальной Европы французского министерства иностранных дел, передает ТАСС.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЕС назвали объем роста расходов на энергетику без газа из России
Евросоюз (ЕС) должен потратить дополнительно 100 млрд евро в 2023 году, чтобы обеспечить свою энергобезопасность следующей зимой без российского газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Он рассказал, что грядущий год будет намного сложнее, чем этот, относительно обеспечения энергетической безопасности ЕС. Бирол пояснил, что, возможно, сообщество не будет больше получать российский газ. Он подчеркнул, что ЕС рискует недополучить в 2023 году необходимые для компенсации российского газа объемы СПГ, передает ТАСС.
В связи с этим, по его словам, необходимо принять срочные меры, которые «будут небесплатными».
«За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их», – сказал он.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.