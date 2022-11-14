Депутат: Иностранцы получили возможность сделать военную карьеру в России

Депутат Красов: Указ Путина о службе иностранцев в ВС РФ актуален и важен

Служба по призыву в России будет пользоваться популярностью в первую очередь у граждан бывших союзных республик, это даст существенное приращение численности Вооруженных сил РФ, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. В понедельник Владимир Путин подписал указ, дающий иностранцам право проходить военную службу в Российской армии.

«Принятое президентом России решение о разрешении служить в рядах Вооруженных сил РФ иностранцам по контракту и по призыву актуально на фоне складывающейся обстановки. Это даст существенное приращение численности ВС РФ», – считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, указ должен заинтересовать немалое число жителей бывших республик СССР, в первую очередь – Средней Азии. «Если мы видим их желание приезжать к нам на работу, то, я считаю, сравнимое с ними количество захочет приехать в Россию, чтобы послужить – с прицелом на потенциальное получение гражданства РФ и продвижение карьеры, возможно, именно по военной стезе», – указал собеседник.

«Я думаю, речь идет как о тех, кто уже работает в России в других сферах, так и о тех, кто живет за границей», – сказал он. Депутат отметил, что даже среди жителей Прибалтики возможно немалое количество желающих воспользоваться новыми условиями, открывающимися данным указом, но «политика русофобии властей Латвии, Литвы и Эстонии» помешает это сделать.

Сейчас действительно трудно прогнозировать даже примерное количество военных, которыми прирастут ВС РФ в связи с этим указом, но, очевидно, если власти приняли такое решение – то от иностранцев есть соответствующий запрос, и он весьма существенный, подчеркнул в свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов.

Президент Владимир Путин в понедельник подписал указ, дающий право иностранцам служить по призыву в Российской армии. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в Положение о порядке прохождения военной службы.

Указ также предполагает, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера.

При этом указано, что контракт не может быть заключен с россиянином или иностранцем, который находится под следствием, судом или уже осужден. Вводится запрет на заключение контрактов с людьми, которые имеют неснятую или непогашенную судимость, а также с теми, кто отбывал наказание в виде лишения свободы или подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.

В октябре президент подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Вооруженные силы России.