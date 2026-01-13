Вымирающая Прибалтика отказывает в доверии своим лидерам

Tекст: Станислав Лещенко

В январе 2026 года доверие населения Литвы к своему правительству упало до самого низкого уровня почти за полтора десятилетия. Кабинету министров выразили доверие только 11,9% участников свежего опроса, в то время как однозначно не доверяют ему 46,5%. Рейтинг Кабмина падает стремительно, ведь еще декабре 2025-го доверять ему склонны были 16,8% литовцев, а не доверять – 41,8%.

Отметим, что с августа прошлого года страной руководит правительство под руководством премьер-министра Инги Ругинене, которое сами же литовцы называют самым бестолковым за всю историю их государства. Непрофессионализм команды Ругинене особенно ярко проявился минувшей осенью, когда литовское руководство сначала закрыло границу с Белоруссией и лишь потом выяснило, что на территории соседней страны осталось около двух тысяч грузовых фур, принадлежащих литовским транспортным компаниям.



Упал и рейтинг президента Гитанаса Науседы, которого в позапрошлом году литовцы выбрали на второй срок. Претензии к главе государства в целом высказал националистический публицист Римвидас Валатка: он ругает его за то, что Науседа не борется за перевооружение литовской армии, а вместо развития БПЛА деньги тратятся на брусчатку, которой мостят расположение армейских частей. И за то, что Науседа одобрил приглашение в правящую коалицию политиков, желающих помириться с Россией. В общем, по мнению Валатки, у Литвы «нет дееспособного президента».

Примечательно, что его пасквиль оказался опубликован не где-нибудь, а на сайте государственного «Литовского радио и телевидения». Это стало лишним свидетельством раскола литовских элит. Отстраненный в 2024 году от власти «Союз отечества – Христианские демократы Литвы», созданный ненавистником России Витаутасом Ландсбергисом, мечтает вновь возглавить правительство. Люди СО-ХДЛ продвигают идею досрочных выборов, призванных обеспечить возвращение к власти тех, кто «наведет порядок». Под «наведением порядка» понимается углубление противостояния с Россией и Белоруссией и бескомпромиссная «поддержка Украины».

При этом настоящие проблемы этого государства лежат в совсем другой плоскости. Литва, потерявшая с начала 90-х миллион человек (для маленькой страны это огромная цифра), продолжает падать в бездну демографического кризиса. Показатели рождаемости в Литовской Республике – одни из худших в Евросоюзе: за год в государстве умирает примерно на 20 тыс. человек больше, чем рождается.

Экономист Алгирдас Барткус предупреждает, что невзирая на вымирание населения в литовских регионах все равно придется сохранять там определенное количество медицинских и образовательных учреждений. А это потребует больших и в значительной степени напрасных уже расходов.

«Нужно думать, что делать с этими зданиями (опустевших больниц и поликлиник – прим. ВЗГЛЯД), как их переоборудовать и так далее, потому что их содержание тоже связано с затратами. Затем приходит очередь детских садов, через несколько лет – школ. Со временем дело дойдет и до армии. Это означает, что мобилизационных ресурсов просто не будет», – печалится Барткус. Из-за снижения рождаемости, по словам экономиста, начнет «не хватать рабочей силы, пострадает обороноспособность страны».

Рейтинги нынешнего правительства Латвии, возглавляемого премьер-министром Эвикой Силиней, также давно находятся за минусовой отметкой. Плачевно состоит и с рейтингами парламента. Суть претензий к властям выразил на днях известный в стране театральный режиссер Алвис Херманис (кстати, знатный русофоб). Он опубликовал заявление, которое иначе чем воплем отчаяния не назовешь. «Государственная администрация делает все возможное, чтобы экономика страны продолжала деградировать», – уверен Херманис. По его словам, существующие в стране партии не заинтересованы в каких-либо изменениях, а президент Эдгар Ринкевич бездействует.

Как указывает режиссер, ситуация с рождаемостью усугубляется еще и тем, что даже из тех младенцев, что еще появляются на свет в латвийских роддомах, латыши – только часть, а остальные – «русские, украинцы и пакистанцы». Херманис трагически подчеркивает: «Образно говоря, это – конец». Представители интеллигенции, как он полагает, «либо куплены, либо трусливы», поэтому делают вид, что все в порядке.

«Латышей ждет пустота или ничто. Я вижу и чувствую, что с нашей страной и народом будет плохо», – заключает режиссер.

В Латвии пока доступна демографическая статистика лишь за первые десять месяцев 2025-го. Она оказалась худшей с 1995 года: за этот срок в Латвии зарегистрировано 9887 новорожденных (на 10,1% меньше, чем годом ранее). За десять месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 21 325 смертей. Таким образом, количество смертей превысило число родившихся на 11 438.

Неудивительно, что на фоне таких показателей влиятельная партия Национальное объединение в начале 2026-го потребовала от правительства Эвики Силини подать в отставку. Однако в абсурдном мире латвийской политики все обстоит отнюдь не так, как на первый взгляд – националисты требуют отстранения кабинета не за проваленную социально-экономическую политику, а за то, что, по их мнению, правительство недостаточно борется с русским языком. Хотя на самом деле ситуация совершенно обратная – например, в декабре 2025-го был принят закон, предусматривающий повышенные налоги на издание книг на русском языке.

Сходная ситуация с доверием политическим силам наблюдается и в Эстонской Республике. Под конец 2025-го рейтинги партий, составляющих правящую коалицию в Эстонии, в очередной раз упали: Партии реформ – до 12%, а «Эстонии 200» – и вовсе до 1%. На этом фоне еще ярче выглядит успех оппозиционной Центристской партии, которая из всех политических сил показала наилучший результат на октябрьских выборах в самоуправления – в том числе и за счет голосов русских неграждан, которым разрешили проголосовать в последний раз. Такие результаты – показатель крайнего недовольства жителей Эстонии своими властями.



В Эстонии тоже свирепстсвует демографический кризис: в 2025-м в стране было зарегистрировано 9092 новорожденных, что на 551 меньше, чем годом ранее. Отметим, что самая высокая рождаемость в Эстонии регистрировалась в годы «советской оккупации». В 80-е в среднем в год в республике рождалось около 24 тыс. детей. Рекордным в этом плане стал 1987-й, когда на свет появилось более 25 тыс. детей. Но потом «советское иго» было свергнуто, наступила «эпоха свободы» и рождаемость в стране покатилась под уклон.

В маленькой стране активно закрываются частные фирмы – от промышленных производств до предприятий общепита. Всего в прошлом году суды объявили банкротство 154 эстонских предприятий. Быстро растут тарифы на отопление. Уже в январе 2026-го электростанция в населенном пункте Аувере из-за технической неисправности была выведена из эксплуатации.

«Ждем роста тарифов на электричество. И с печалью вспоминаем то счастливое время, когда работали все блоки наших сланцевых электростанций, стабильно снабжая страну дешевым электричеством. Удивительно, как всего за десять лет либералы во главе с Партией реформ сумели развалить эстонскую энергетику, погрузив страну в настоящий энергетический хаос»,

– сетует оппозиционный политик Александр Чаплыгин.

Растет и экономическое неравенство: согласно статистике, 5% населения контролируют 95 % частного имущества. Принятая в стране налоговая система носит регрессивный характер, т. е. основная нагрузка ложится на людей с низкими доходами. Люди зачастую могут позволить себе лишь самое необходимое: к примеру эстонский автомобильный рынок в 2025-м сократился в два раза. В стране нарастает эпидемия воровства из магазинов – голодные крадут продукты, которые им не по карману. В 2025 году количество магазинных краж и общий ущерб по сравнению с предыдущим годом увеличились примерно на 20%.

При всем при этом главное, что заботит сегодня правительство в Таллине – вовсе не рождаемость и провалы в экономике, а «поддержка Украины». Уже объявлено, что в 2026 году Эстония выделит более €100 млн на поставку военной помощи Украине, то есть около 0,25% ВВП страны. Неудивительно, что в такой ситуации падают рейтинги и эстонского руководства, и руководящих органов других стран Прибалтики.