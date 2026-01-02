  • Новость часаВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    Названа сфера со средней зарплатой выше 400 тыс. рублей
    Экс-премьер: Смертность на Украине втрое превысила рождаемость
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Минобороны опровергло сообщения украинских СМИ о «ракетных ударах» по Харькову
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    49 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    6 комментариев
    2 января 2026, 21:01 • В мире

    В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»

    В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Никита Демьянов

    Празднование нового года для русских жителей Латвии превратилось в криминальное мероприятие – по крайней мере для тех, кто хотел отметить его в том числе по московскому времени. Почему «московский новый год» так раздражает власти латвийской столицы – и какой выход в этой ситуации русским удалось все же найти?

    В декабре 2025 года самоуправление Риги обратилось к горожанам со строгим предупреждением: отмечать новый год по московскому времени (в Латвии в это время 23.00) запрещено. Формальным обоснованием запрета стала якобы забота о том, чтобы сберечь детский сон. Реальная причина совсем другая: рижские власти хотели добиться того, чтобы русские жители города не смогли демонстрировать свою символическую причастность к празднику Нового года в Москве.

    Особенно рьяно к соблюдению запрета на «московский новый год» отнесся вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, ранее прославившийся такими «подвигами», как снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли и запрет торговать русскими матрешками на рижском центральном рынке. Ратниекс призвал «патриотически настроенных» рижан бдительно следить за происходящим в новогоднюю ночь, фиксировать «нарушения» на фото и видео – и отправлять «улики» на специальный электронный адрес.

    Ратниекс прямо заявил, что таким образом мэрия хочет сломать «устоявшиеся годами у части общества традиции использования пиротехники в Новый год для прославления страны-агрессора». Тех же, кто с новыми правилами не согласен, Ратниекс призвал выметаться из Риги. «Если кто-то хочет праздновать по московскому времени, то это смело можно сделать в другой стране – граница нашей страны для таких людей открыта», – подчеркнул политик.

    Депутат рижского горсобария от ультраправой партии «Национальное собрание» Лиана Ланга заявила, что люди, которые запускают салют в 23:00, «полностью потерялись во времени и пространстве, они не понимают, где находятся и который сейчас час, не способны солидаризоваться с официальным празднованием, не хотят слушать речь нашего президента и премьер-министра». По мнению Ланги, таким людям «срочно нужна помощь».

    Чтобы облечь запрет в благопристойную форму, мэрия Риги обнародовала новые правила, предусматривающие в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 7:00. Запрет не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением. Также он не действует в новогоднюю ночь – но строго лишь в течение часа: с 24:00 до 1:00. За нарушение правил предусмотрен административный штраф – до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.

    Проживающий в Риге писатель и журналист Алексей Евдокимов напоминает, что борьба с «вражеским новым годом» практиковалась в столице Латвии и раньше.

    «К пресечению серьезнейшего, тяжелейшего преступления и начальники, и исполнители подходят со всей ответственностью. Я не ерничаю: ровно год назад собственными еще почти трезвыми глазами видел в окно, как на имантском (название Иманта носит один из районов Риги – прим. ВЗГЛЯД) пустыре враги государства в 23.00 принялись запускать петарды – так откуда-то мигом вылетел полицейский бусик и, сверкая мигалками, ринулся через оный пустырь. То есть работал личный состав, на совесть работал – наверняка целенаправленно вздрюченный начальством... Есть все-таки в государстве власть, и она занята делом. Жаль, не разглядел, чем закончилась погоня. Надеюсь, опаснейшие бандиты были уложены мордами в снег», – иронически отмечает Евдокимов.

    У русских рижан этот запрет вызвал крайнее раздражение. Русские жители Риги начали предлагать друг другу собраться в Марупе. Так называется пригород Риги, являющийся, однако, отдельным самоуправлением – на его территории предписания рижской мэрии не действуют. А поскольку муниципалитет Марупе о запрете на пиротехнику в 23.00 не объявлял, то получается, что там производить салюты в это время можно.

    Однако и в самой Риге, как свидетельствуют очевидцы, многие проигнорировали запрет: в 31 декабря в 23.00 салюты гремели во многих районах. Недовольные латыши выкладывали видео в соцсети, отправляли их куда надо, а также жаловались напрямую Ратниексу. Удалось ли полиции задержать кого-то из «преступников», не сообщается. Однако, надо полагать, люди предпринимали все меры предосторожности и покидали место «преступления», не дожидаясь приезда полиции.

    Для русских рижан фейерверк, запущенный в 23.00, стал актом гражданского сопротивления, вызовом националистическим властям.

    По иронии судьбы, массово отметили Новый год в центре Риги в «правильное» время понаехавшие в столицу Латвии граждане других государств – Индии, Пакистана, Афганистана и республик Средней Азии. Соответствующее видео снял депутат горсобрания Риги Рудольф Бреманис. Гости столицы беззаботно веселились, плясали и запускали фейерверки – причем настолько вошли в раж, что продолжали бахать пиротехникой и в 02.00 ночи, когда это было уже запрещено. «Но никаких санкций за нарушение закона от полиции они не получили. Русским нельзя, им – можно», – отмечает Андрей Мамыкин, бывший депутат Европарламента от Латвии, ныне политэмигрант в России.

    Настоящую вольницу устроил в своем городе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Этот политик давно пользуется в среде латышских националистов репутацией опасного вольнодумца и смутьяна. Он неоднократно выступал с острой критикой политики угнетения русскоязычного населения, пытался спасти в своем городе приговоренные правительством к сносу памятники советским воинам и протестовал против запланированного властями минирования приграничных районов Латвии.

    Даугавпилс – город на девяносто процентов русскоязычный и там проживает огромное множество желающих встретить новый год по-московски. И они его и встретили – как сообщают свидетели, в 23.00 небо над городом буквально взорвалось праздничным салютом. Людей, запускавших эти фейерверки, никто не ловил.

    В настоящее время националисты уже начали готовиться к новому, 2027 году: обсуждают, как сделать ловлю «нарушителей» более эффективной и проводить ее по Латвии повсеместно. При этом «нациков» беспокоит еще один нюанс, суть которого в саркастической форме передал писатель Евдокимов: в своих квартирах русские жители Латвии делают все, что заблагорассудится. Отмечают праздники, как хотят.

    «Даже если бесчисленные внутренние враги не будут бабахать напоказ китайской пиротехникой синхронно со страной-агрессором, ничто не помешает им в то же время бабахать за дверями своих квартир пробками от игристого.

    Я лично знаю нескольких людей, что ежегодно так делают – кто без особого политического умысла, а кто и с самым что ни на есть политическим, зловредным, подрывным... Разве не против таких мерзавцев направлен долгожданный законопроект о лишении гражданства и депортации за нелояльность? Разве умышленное, злокозненное открытие бутылки, экстремистский тост, подрывное чоканье, выпивание с особым цинизмом в запрещенное время не являются ярчайшим проявлением нелояльности? Катастрофическое упущение со стороны государства – позволять лицам оккупантской национальности творить в их частных жилищах что угодно. Категорически неправильно карать их только за действия в публичном пространстве», – горько иронизирует писатель.

    По мнению Евдокимова, в скором будущем может дойти до того, что русских Латвии обяжут установить в своих домах за собственный счет камеры слежения. Информацию с них будет проверять Служба государственной безопасности, особенное внимание уделяя праздникам – как латвийским, так и тем, что празднуют в «стране-агрессоре».

    Введут систему наказаний: за улыбку в день вражеского праздника – штраф в двадцать минимальных зарплат, за смех – до пяти лет лишения свободы, за тост – вплоть до пожизненного. А если кто-то вслух усомнится, что именно так выглядит борьба «свободной и просвещенной европейской демократии» с «диким и кровавым рашистским тоталитаризмом» – прилюдно четвертовать его на Ратушной площади в Риге.

    Сейчас еще это воспринимается юмором. Но русские латвийцы реагируют на такого рода юмор очень нервно. У них есть горький опыт того, как латвийское государство умеет превращать в страшную явь то, что совсем недавно казалось невозможным.

    Еще каких-то лет восемь назад у русских жителей Латвии имелись и школы на родном языке, и русскоязычное теле- и радиовещание, и многочисленные памятники советским воинам, где можно было собираться и 9 мая и в любую другую дату. Сейчас ничего из этого не осталось: русский язык и русская историческая память вытаптываются повсеместно.

    За самые безобидные вещи, вроде приклеенного на стену госучреждения стикера с изображением советской воинской награды или прилюдного пения «Катюши» грозят суровые наказания. Вожаки русской общины, люди, способные организовать и возглавить гражданское сопротивление, либо сидят в тюрьмах, либо вытеснены за пределы Латвии. Люди опасаются, что и в 2026 году маховик репрессий продолжит раскручиваться, а вводимые властями запреты становится все более абсурдными.

    Однако в Новый, 2026 год маленькая победа русскими жителями Латвии все же одержана. Пусть и полуподпольно, но они встречали праздник в том числе по московскому времени.

    Главное
    Умер автор портретов Пугачевой и Высоцкого фотограф Валерий Плотников
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию
    Мирошник: Назначение Буданова главой офиса Зеленского продиктовано Лондоном
    Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку вмешавшимся в дела Ирана
    Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан
    Опубликован список погибших при теракте ВСУ в Хорлах
    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке: главная западная держава – США – стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации