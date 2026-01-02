В Прибалтике проиграна битва против «нового года по-московски»

Tекст: Никита Демьянов

В декабре 2025 года самоуправление Риги обратилось к горожанам со строгим предупреждением: отмечать новый год по московскому времени (в Латвии в это время 23.00) запрещено. Формальным обоснованием запрета стала якобы забота о том, чтобы сберечь детский сон. Реальная причина совсем другая: рижские власти хотели добиться того, чтобы русские жители города не смогли демонстрировать свою символическую причастность к празднику Нового года в Москве.

Особенно рьяно к соблюдению запрета на «московский новый год» отнесся вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, ранее прославившийся такими «подвигами», как снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли и запрет торговать русскими матрешками на рижском центральном рынке. Ратниекс призвал «патриотически настроенных» рижан бдительно следить за происходящим в новогоднюю ночь, фиксировать «нарушения» на фото и видео – и отправлять «улики» на специальный электронный адрес.

Ратниекс прямо заявил, что таким образом мэрия хочет сломать «устоявшиеся годами у части общества традиции использования пиротехники в Новый год для прославления страны-агрессора». Тех же, кто с новыми правилами не согласен, Ратниекс призвал выметаться из Риги. «Если кто-то хочет праздновать по московскому времени, то это смело можно сделать в другой стране – граница нашей страны для таких людей открыта», – подчеркнул политик.

Депутат рижского горсобария от ультраправой партии «Национальное собрание» Лиана Ланга заявила, что люди, которые запускают салют в 23:00, «полностью потерялись во времени и пространстве, они не понимают, где находятся и который сейчас час, не способны солидаризоваться с официальным празднованием, не хотят слушать речь нашего президента и премьер-министра». По мнению Ланги, таким людям «срочно нужна помощь».

Чтобы облечь запрет в благопристойную форму, мэрия Риги обнародовала новые правила, предусматривающие в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 7:00. Запрет не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением. Также он не действует в новогоднюю ночь – но строго лишь в течение часа: с 24:00 до 1:00. За нарушение правил предусмотрен административный штраф – до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.

Проживающий в Риге писатель и журналист Алексей Евдокимов напоминает, что борьба с «вражеским новым годом» практиковалась в столице Латвии и раньше.

«К пресечению серьезнейшего, тяжелейшего преступления и начальники, и исполнители подходят со всей ответственностью. Я не ерничаю: ровно год назад собственными еще почти трезвыми глазами видел в окно, как на имантском (название Иманта носит один из районов Риги – прим. ВЗГЛЯД) пустыре враги государства в 23.00 принялись запускать петарды – так откуда-то мигом вылетел полицейский бусик и, сверкая мигалками, ринулся через оный пустырь. То есть работал личный состав, на совесть работал – наверняка целенаправленно вздрюченный начальством... Есть все-таки в государстве власть, и она занята делом. Жаль, не разглядел, чем закончилась погоня. Надеюсь, опаснейшие бандиты были уложены мордами в снег», – иронически отмечает Евдокимов.

У русских рижан этот запрет вызвал крайнее раздражение. Русские жители Риги начали предлагать друг другу собраться в Марупе. Так называется пригород Риги, являющийся, однако, отдельным самоуправлением – на его территории предписания рижской мэрии не действуют. А поскольку муниципалитет Марупе о запрете на пиротехнику в 23.00 не объявлял, то получается, что там производить салюты в это время можно.

Однако и в самой Риге, как свидетельствуют очевидцы, многие проигнорировали запрет: в 31 декабря в 23.00 салюты гремели во многих районах. Недовольные латыши выкладывали видео в соцсети, отправляли их куда надо, а также жаловались напрямую Ратниексу. Удалось ли полиции задержать кого-то из «преступников», не сообщается. Однако, надо полагать, люди предпринимали все меры предосторожности и покидали место «преступления», не дожидаясь приезда полиции.

Для русских рижан фейерверк, запущенный в 23.00, стал актом гражданского сопротивления, вызовом националистическим властям.

По иронии судьбы, массово отметили Новый год в центре Риги в «правильное» время понаехавшие в столицу Латвии граждане других государств – Индии, Пакистана, Афганистана и республик Средней Азии. Соответствующее видео снял депутат горсобрания Риги Рудольф Бреманис. Гости столицы беззаботно веселились, плясали и запускали фейерверки – причем настолько вошли в раж, что продолжали бахать пиротехникой и в 02.00 ночи, когда это было уже запрещено. «Но никаких санкций за нарушение закона от полиции они не получили. Русским нельзя, им – можно», – отмечает Андрей Мамыкин, бывший депутат Европарламента от Латвии, ныне политэмигрант в России.

Настоящую вольницу устроил в своем городе мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Этот политик давно пользуется в среде латышских националистов репутацией опасного вольнодумца и смутьяна. Он неоднократно выступал с острой критикой политики угнетения русскоязычного населения, пытался спасти в своем городе приговоренные правительством к сносу памятники советским воинам и протестовал против запланированного властями минирования приграничных районов Латвии.

Даугавпилс – город на девяносто процентов русскоязычный и там проживает огромное множество желающих встретить новый год по-московски. И они его и встретили – как сообщают свидетели, в 23.00 небо над городом буквально взорвалось праздничным салютом. Людей, запускавших эти фейерверки, никто не ловил.

В настоящее время националисты уже начали готовиться к новому, 2027 году: обсуждают, как сделать ловлю «нарушителей» более эффективной и проводить ее по Латвии повсеместно. При этом «нациков» беспокоит еще один нюанс, суть которого в саркастической форме передал писатель Евдокимов: в своих квартирах русские жители Латвии делают все, что заблагорассудится. Отмечают праздники, как хотят.

«Даже если бесчисленные внутренние враги не будут бабахать напоказ китайской пиротехникой синхронно со страной-агрессором, ничто не помешает им в то же время бабахать за дверями своих квартир пробками от игристого.

Я лично знаю нескольких людей, что ежегодно так делают – кто без особого политического умысла, а кто и с самым что ни на есть политическим, зловредным, подрывным... Разве не против таких мерзавцев направлен долгожданный законопроект о лишении гражданства и депортации за нелояльность? Разве умышленное, злокозненное открытие бутылки, экстремистский тост, подрывное чоканье, выпивание с особым цинизмом в запрещенное время не являются ярчайшим проявлением нелояльности? Катастрофическое упущение со стороны государства – позволять лицам оккупантской национальности творить в их частных жилищах что угодно. Категорически неправильно карать их только за действия в публичном пространстве», – горько иронизирует писатель.

По мнению Евдокимова, в скором будущем может дойти до того, что русских Латвии обяжут установить в своих домах за собственный счет камеры слежения. Информацию с них будет проверять Служба государственной безопасности, особенное внимание уделяя праздникам – как латвийским, так и тем, что празднуют в «стране-агрессоре».

Введут систему наказаний: за улыбку в день вражеского праздника – штраф в двадцать минимальных зарплат, за смех – до пяти лет лишения свободы, за тост – вплоть до пожизненного. А если кто-то вслух усомнится, что именно так выглядит борьба «свободной и просвещенной европейской демократии» с «диким и кровавым рашистским тоталитаризмом» – прилюдно четвертовать его на Ратушной площади в Риге.

Сейчас еще это воспринимается юмором. Но русские латвийцы реагируют на такого рода юмор очень нервно. У них есть горький опыт того, как латвийское государство умеет превращать в страшную явь то, что совсем недавно казалось невозможным.

Еще каких-то лет восемь назад у русских жителей Латвии имелись и школы на родном языке, и русскоязычное теле- и радиовещание, и многочисленные памятники советским воинам, где можно было собираться и 9 мая и в любую другую дату. Сейчас ничего из этого не осталось: русский язык и русская историческая память вытаптываются повсеместно.

За самые безобидные вещи, вроде приклеенного на стену госучреждения стикера с изображением советской воинской награды или прилюдного пения «Катюши» грозят суровые наказания. Вожаки русской общины, люди, способные организовать и возглавить гражданское сопротивление, либо сидят в тюрьмах, либо вытеснены за пределы Латвии. Люди опасаются, что и в 2026 году маховик репрессий продолжит раскручиваться, а вводимые властями запреты становится все более абсурдными.

Однако в Новый, 2026 год маленькая победа русскими жителями Латвии все же одержана. Пусть и полуподпольно, но они встречали праздник в том числе по московскому времени.