Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан

Tекст: Никита Демьянов

Первым в Латвии автором идеи высылки «нелояльных» русских «куда-нибудь в Россию» является весьма популярный в РФ и по сей день композитор Раймонд Паулс. В далеком 1989 году Паулс, занимавший тогда пост министра культуры Латвийской ССР, предложил выслать Геннадия Лопатина и Анатолия Алексеева – лидеров общественной организации «Интерфронт», выступавшей против выхода республики из СССР. В последующие годы предложение о лишении «нелояльных» гражданства и их высылке изредка высказывали самые радикальные националистические политики вроде Александра Кирштейнса.

С новой силой эта идея была озвучена 20 мая 2022 года, когда пять тысяч националистов устроили в Риге шествие под названием «За освобождение от советского наследия». Сопровождавший шествие барабанщик бил в инструмент, на который было нанесено несколько свастик. «Сегодняшнее шествие в Риге. Дети, шарики, цветы, флажки. Какие милые люди! В них нет ни капли агрессии. Все, чего они требуют – сноса священного для нас памятника Освободителям Риги и лишения гражданства сотен тысяч «нелояльных», с последующей принудительной депортацией за пределы Латвии. Это – нацизм? Как вам такое могло прийти в голову?!» – иронизировал оппозиционный активист Владимир Линдерман.

Организаторы шествия и концерта выдвинули ряд требований к руководству Латвии. Первое из них касалось «срочной идентификации и демонтажа всех памятников и мемориалов СССР или России». Сейчас, спустя три с половиной года, это требование выполнено в полном масштабе – в Латвии снесено более двух сотен разных монументов. Демонтированы не только памятники советским солдатам, но и монументы, поставленные в честь Пушкина, академика Келдыша, царского полководца Барклая-де-Толли и прочих «оккупационных деятелей».

Второе требование, которое выдвинули националисты на своем шествии – «изменить на всей территории Латвии названия улиц, площадей и скверов, относящихся к советским чиновникам». И это требование на данный момент выполнено – причем переименованию подверглись улицы, носившие имена русских ученых, поэтов, писателей. Даже рижская улица Маскавас (Московская), носившая это имя с 1859 года, стала Латгалес (Латгальской).

Однако третье требование, которое сами организаторы шествия называли главнейшим, не выполнено и по сей день. Они тогда заявляли о «необходимости срочно принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства лиц, нелояльных нашему государству». Дело в том, что международные конвенции запрещают лишать человека гражданства в случае, если оно является единственным. Власти начали оправдываться – дескать, это требование избыточное. Мол, «нелояльных» граждан Латвии ожидают тюрьмы – и этого вполне достаточно.

Однако организаторы шествия решили воспользоваться статьей закона, гласящей, что если какое-либо предложение соберет десять тысяч подписей, то его должны рассмотреть в парламенте. Соответственно, был провозглашен сбор подписей за внесение в Сейм законопроекта о лишении «нелояльных» латвийского гражданства. Факт того, что столь нацистская по духу инициатива не была заблокирована в самом начале правоохранительными органами, обеспокоила оппозиционных политиков.

«С чего начинался нацизм в XX веке? Со свастики и факельных шествий? Нет, конечно. Свастика и факельные шествия – это внешние атрибуты. Нацизм начинается с деления людей на достойных и недостойных.

Не в смысле уважаемых или неуважаемых, а в смысле достойных или недостойных жить на этом свете. Нацизм начинается с пропаганды, направленной на травлю людей, объявленных «недостойными». Это называется дегуманизация, или расчеловечивание. Ее цель – лишение группы людей, объявленных «недостойными», всех положительных человеческих качеств в глазах большинства, после чего «недостойное» меньшинство будет не жалко репрессировать и убивать», – рассуждал сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов.

Надо сказать, что даже в такой стране, где расчеловечивающая пропаганда в отношении русских в порядке вещей, сбор десяти тысяч подписей растянулся аж на три с половиной года. Лишь 12 декабря 2025-го петиция с законопроектом о лишении «нелояльных» гражданства поступила на рассмотрение в Сейм. Парламент проголосовал за то, чтобы законопроект не отвергать, но отправить на доработку.

Так коллективное обращение десяти тысяч граждан Латвии «О высылке из Латвии лиц, нелояльных латвийскому государству, и лишении их гражданства» поступило для рассмотрения в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. В первом заседании, посвященном рассмотрению этой инициативы, участвовало всего три члена данной комиссии. Линда Лиепиня от «Латвии на первом месте» удивилась:

«Это полный абсурд, а не предложение. Куда вы будете высылать этих людей? Посадите в лодку и отправите дрейфовать в море?»

Внефракционный депутат Виктория Плешкалне подчеркнула: «Это охота на ведьм. Будете лишать гражданства тех, кто не патриотично ездит к стоматологу в Литве или покупает кофе за границей?» На это возразил Гатис Лиепиньш, член премьерской партии «Новое единство»: «Эта инициатива появилась после начала войны, когда у советских памятников собирались нелояльные Латвии люди и открыто ненавидели наше государство. Надо им помочь уехать из страны. А если вы против этой инициативы, то советский менталитет в вас неискореним».

Значительная часть депутатов Сейма считает возможным изменить закон о гражданстве таким образом, чтобы лишать его тех жителей, которых сочтут недостаточно преданными идеалу «латышской Латвии». Однако в националистическом сообществе разгорелась дискуссия: а и в самом деле, что делать дальше с «нелояльными», лишенными латвийского гражданства? Можно, конечно, оставить «нелояльных» в статусе неграждан, но звучат предложения и о более суровой системе наказаний: поскольку, мол, если оставить «нелояльных» на свободе в Латвии, они будут готовить почву для вторжения «российских танков».

Некоторые выразили сожаление о том, что у Латвии нет «своей Сибири», куда бы «врагов народа» можно было бы отправить в ссылку.

Многие вспомнили предложение, еще в 2022 году озвученное сбежавшим в Латвию из России бывшим русским Дмитрием Саввиным и театральным режиссером Алвисом Херманисом: создать в рижском Парке Победы, где раньше собирались русские рижане, отмечающие дату 9 мая, концлагерь, окружить его забором, поставить сторожевые вышки – и выпускать только тех, кто согласен на депортацию в «Российскую Федерацию, Северную Корею или Венесуэлу».

Сторонники такого решения предлагают воспользоваться опытом довоенного диктатора Карлиса Ульманиса, который, проведя в Латвии в 1934 году военный переворот, велел создать в Лиепае концентрационный лагерь, куда бросали «политических преступников» и «неблагонадежных лиц». Основную часть контингента заключенных составляла интеллигенция: врачи, юристы, члены городского совета Риги и офицеры латвийской армии, которых Ульманис и его приспешники сочли представляющими опасность для диктаторского режима.

Есть и сторонники более мягкого решения – просто высылать «нелояльных», лишенных гражданства, за пределы Латвии: подразумевается, что в Россию или Белоруссию. Лидер праворадикальной партии «Национальное объединение» Райвис Дзинтарс рассуждает о том, что можно было бы внести изменения в закон о миграции: таким образом, чтобы расширить круг лиц, подлежащих депортации из Латвии. Националисты пишут в соцсетях: «С путинофилами именно так и нужно поступать: посадить всех на пароход или в поезд и отправить в направлении России. А отлавливать их надо 9 мая, как колорадских жуков». Но как поступить с их имуществом? Этот нюанс, как полагают депутаты-националисты, требует особой проработки.

При этом, впрочем, все же не вполне понятны критерии, по которым станут определять «лояльность», ведь юридического определения у этого термина нет. «Появление такого речевого оборота в сеймовском документе в нормальных обстоятельствах должно давать этой бумаге дорогу только в мусорник. Но нашлось в стране 10 тыс. граждан, которые хотят не по закону, а «по понятиям» иметь инструмент – «кистень». Хотя это не самое страшное, ведь то, что в стране всегда есть определенный процент сталинистов, ульманистов, анархистов и т. д. – это нормально практически для любого общества. Однако то, что такая инициатива находит поддержку в высшем законодательном органе – это показатель», – рассуждает оппозиционный политик Константин Чекушин.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что в Латвии происходит финальный этап формирования тоталитарного государства, в котором не допускается существование точек зрения, хоть как-то противоречащих государственной идеологии.

«Главным маркером выступают взгляды того или иного человека на Россию, на положение русских в Латвии, его личное отношение к проведенному в этой стране сносу памятников советским воинам и уничтожению русскоязычного образования.

– сказала Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – Тем, кто не разделяет позиции госпропаганды по этим темам, оставлена единственная опция – заткнуться и молчать, стараясь не привлекать к себе внимания. Следующая стадия – это когда не дадут и отмолчаться: нужно будет громогласно подтверждать свое согласие с пропагандистскими нарративами, иначе запишут в нелояльные, и тебе придется принять все горькие последствия, связанные с этим статусом».

Политолог добавляет, что в условиях построенного в Латвии этнократического режима потенциальными «нелояльными» считаются представители русского меньшинства. «А когда в «нелояльных» оказывается целая этническая группа, возникают мысли о том, как от нее избавиться. Однако это не значит, что опасность грозит только русским. Под прицел неизбежно попадают и представители «титульной» нации. Логика нацистов проста. Общался с русскими, знаешь их язык, ездил в Россию в качестве туриста, отмечал 9 Мая? Значит ты ненадежный, тебе нельзя верить и лучше тебя репрессировать до того, как ты начнешь представлять реальную опасность. К сожалению, пока позитивных выходов тут не просматривается – Прибалтика продолжит скатывание в тоталитарную антиутопию», – резюмирует политолог.