Латвийский депутат выдал тайные мечты скрытых русофобов

Депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс представил на обсуждение публики «новую карту» российских территорий, разделенных между соседними государствами. Кирштейнс давно не скрывает свои мечты о распаде России. Его единомышленники есть и в других странах постсоветского пространства. Что движет этими странными людьми, кроме банальной ненависти к русскому государству?

Карту разделенной России Кирштейнс углядел у какого-то немца – и тут же выложил на своей странице в «Твиттере». На ней земли нынешней РФ отошли соседям: Норвегии – Русский Север, Финляндии – Карелия, Эстонии – Ленинградская область, Латвии – Псковская область, Белоруссии и Украине – центральные и юго-западные области, Грузии и Азербайджану – российский Кавказ, Казахстану – обширные земли центра европейской России и западной Сибири, Монголии – огромный кусок опять же Западной Сибири, Китаю – Восточная Сибирь, Японии – Курилы и часть Сахалина, США – Камчатка, Чукотка и северо-восточная Сибирь.

«Как вам кажется, через какое время Россия будет разделена таким образом?» – вопросил Александр Кирштейнс у своих комментаторов. У тех завязалась оживленная полемика – одни стали доказывать, что Китай возьмет себе значительно больше земель, чем указано на этой карте. Другие выразили сочувствие эстонцам, которым придется «повесить себе на шею еще пару миллионов русских». Нашлись и здравомыслящие, назвавшие все это «полным бредом».

Еще два года назад, в июле 2018 года Александр Кирштейнс сделал репост записи российского псевдоисторика Евгения Понасенкова, посвященной смерти писателя Владимира Войновича. «Вариант ГИМНА Войновича: Распался навеки союз нерушимый, Стоит на распутье великая Русь… Но долго ли будет она неделимой Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, Спустившись с вершин коммунизма, народ Под флагом трехцветным с орлом двухголовым…» – написал Понасенков. К этому Кирштейнс приписал на латышском языке: «Только когда Россия разделится на маленькие государства, в соответствии этническому составу, сразу же прекратятся военные конфликты и в Европе установится долговременный период мира».

Данный выпад не остался незамеченным – негодующие заявления по этому поводу сделали председатель Комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике Алексей Пушков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, писатель Эдуард Лимонов.

Это только раззадорило «тролля» Кирштейнса, который, похоже, чрезвычайно обрадовался – как же, его заметили, о нем заговорили!

Он опубликовал цитату, приписываемую писателю Алексею Николаевичу Толстому: «Есть две Руси. Первая, Киевская имеет свой корень в мировой, а по меньшей мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал ее весь западный мир. А есть еще вторая Русь – Московская. Это Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ожесточенность. Эта Московская Русь из давних времен была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и ожесточенным врагом Европы». Кирштейнс торжествующе вопросил: «Интересно, работающие на Vesti.lv (латвийский русскоязычный портал – ВЗГЛЯД) агенты ФСБ считают и писателя Алексея Толстого русофобом и бандеровцем?»

Отметим, что такого высказывания писатель Алексей Толстой в реальности не делал. Данная псевдоцитата появилась в русскоязычном интернет-пространстве в августе 2008 года, после конфликта в Южной Осетии. Причем распространялась она поначалу украинцами-националистами, и являлась, соответственно, переводом с украинского. То есть это чистой воды фальшивка в рамках информационной войны.

Что у нациков на уме, у Кирштейнса на языке

Тут стоит отметить, что этот скандалист Кирштейнс – личность занятная. Ранее в некоторых латвийских СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», депутат якобы носил фамилию «Сливкин». Кирштейнса-Сливкина отличает радикализм во всем, что касается русских и России. Этот депутат открыто проговаривает и те вещи, по которым его единомышленники пока предпочитают вслух не высказываться.

Так, он предлагал лишать гражданства тех жителей Латвии, кто участвовал в митингах в защиту русских школ. Сам русский язык этот политикан называл языком «мирового сионизма» – в связи с чем историк Александр Дюков саркастически высказался, что «в похмельном бреду депутата Сейма Латвии от нациков привычно сливаются еврейская и русская угрозы». Позже Кирштейнс выражал радость по поводу смерти российского режиссера Марка Захарова: «Умер горячий сторонник оккупации Крыма и Путина!».

Также депутат в грубой форме предлагал уничтожить памятник советским подводникам, стоявший в рижском районе Болдерае. «Это дерьмо лучше убрать!», – написал Кирштейнс. И монумент действительно убрали – осенью 2019 года под покровом ночи демонтировали и вывезли. Зато Кирштейнс посоветовал возвести в Риге памятник гитлеровцам, по его словам «освободившим Ригу от орды большевиков».

Кирштейнс же практически открыто призывал к этническим чисткам. Он написал в «твиттере» следующее: «Легионеры и национальные партизаны вместо интеграции предпочитали аграрные вопросы – чем больше оккупантов под землей, тем больше пользы государству». Свой пост Кирштейнс сопроводил фотографией своего бывшего коллеги по Нацблоку многолетнего депутата Сейма Висвалдиса Лациса в молодости, когда тот служил в рядах латышского легиона «Ваффен СС». И как венец всему – следующее рассуждение Александра Кирштейнса: «Когда Розенберг показал Гитлеру фотоальбом с изображениями эстонцев, латышей и балтийских немцев, последний удивлялся, что балты больше похожи на арийцев, чем сами немцы». И Криштейнс же высказывал сожаление, что нацистская Германия не объединилась в свое время с США против СССР.

Что касается его мечты о распаде России, то сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов заявил по этому поводу: «Что ценно в его словах – это то, что он выражает, как человек прямой, то, о чем думают более хитрые и скрытные русофобы. Важно, что Кирштейнс выразил то, о чем сдержанные русофобы молчат и в Латвии, и во всей Восточной Европе. Когда произошел распад Советского Союза, то очень многим на Западе и Востоке Европы этот процесс показался совершенно замечательным, потому что он не требовал никакого вложения средств, никакой войны, то есть государство самоликвидировалось и распалось. И потом возникли ожидания, что тоже самое будет с Россией: начнется цепная реакция распада. Они очень радовались, когда была война в Чечне, им казалось, что оно вот-вот произойдет. Но российская власть стабилизировалась, и эти ожидания не оправдались».

По словам Митрофанова, эти надежды насчет распада России совсем не связаны со страхом за свою безопасность. «И депутат Кирштейнс отлично это знает, поскольку он... прекрасно понимает, какова сейчас ситуация в России. Что там у правящего класса и простых людей нет никакого желания и мотива на кого-то нападать, что-то отбирать... Настоящие мотивы его слов и соответствующих ожиданий заключаются в совершенно другом.

На эту тему

После того, как Европейский Союз интегрировал страны Восточной Европы, эти страны в значительной степени потеряли свой экономический, промышленный потенциал и превратились в рынок сбыта продукции, произведенной на западе Европы, и дешевой рабочей силы для Западной Европы... Естественно, что многие политики на востоке Европы давно задумываются о том, как они могли бы компенсировать потери. Компенсации могут быть за счет распада постсоветского пространства: то есть резкого ослабления Белоруссии, Украины, России», – сказал оппозиционный политик.

Отдавайте Кемску волость!

Члены Национального блока, в рядах которого состоит Кирштейнс, периодически поднимают тему российского города Пыталово, который, по их мнению, необходимо передать вместе с окрестностями Латвии. В Эстонии идеологические единомышленники Нацблока из Консервативной народной партии (EKRE) настаивают на передаче древних российских Ивангорода и Печор. Литовские националисты постоянно делают заявления о том, что якобы Россия не имеет прав на Калининградскую область, которую они называют Литвой. Но что самое интересное, латвийские нацики нашли общий язык со своими украинскими собратьями. Не так давно латвийский портал «Ре: Балтика» (Re: Baltica) опубликовал большой материал, посвященный связям праворадикалов двух стран.

Как выяснилось, представители Нацблока контактируют с представителями полка «Азов» и возникшей вокруг него политической организации «Национальный корпус» (на территории России их деятельность запрещена) и обсуждают проект так называемого Интермариума (Междуморья), который, по их мнению, в недалёком будущем воздвигнется в Восточной Европе на обломках ЕС. Политическим центром Интермариума станет Польша, а к востоку и западу от него якобы воцарится хаос. Западную Европу поработят исламисты, а Россия развалится и на её территории начнется война всех против всех. В этой ситуации Интермариум станет островом стабильности и начнёт постепенно прирастать соседними территориями – в том числе и бывшими российскими. Такой прогноз высказал на сайте «Новый национализм» нынешний генеральный секретарь Национального блока Райвис Зелтитс.

Латвийский ресурс отмечает, что для идеологов «Азова», таких как, например, украинка Елена Семеняка, Интермариум является «политически корректным фантиком», в который завернута из стержневая идеологема – Реконкиста. «"Азовцы" видят Украину новой Андалусией, с которой начинается освобождение Европы от мигрантов, либералов и космополитов. В своем интервью в передаче Reconquista Live на онлайн-радио "Азов" в 2015 году Семеняка определяет Реконкисту как континентальную освободительную войну, которая уже началась в Украине, продолжится в России, а охватит всю Европу, включая Балтию. "Лозунг Реконкисты звучит так – сегодня Украина, завтра Руси и вся Европа", – говорит Семеняка.

Территориальные претензии к России открыто высказывают и высокопоставленные украинские чиновники.

В 2016 году назначенный Киевом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебровский заявил, что необходимо «вернуть исконно украинские земли» – Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Кубань. «Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность», – уверен Жебровский. «Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», – заявлял в 2017 году украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В декабре 2019 года в ответ на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба негодующе заявил, что никто из состава страны не выйдет. Вместо этого, по его словам, Украина готова принять несколько российских областей «для восстановления исторической справедливости, демократического управления и введения европейских норм жизни». К своей записи Кулеба прикрепил карту, где нынешние юго-западные регионы России отмечены, как место расселения украинцев.

А совсем недавно, в июне 2020 года бывший глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала» выразил уверенность, что со временем на в этой стране начнут петь второй куплет гимна, в котором сказано о границах Украины «от Сана до Дона» (территории Польши и России). «Россия – это колосс на глиняных ногах… Когда этот процесс распада начнётся, то те территории, которые проявят желание жить вместе с большой, мощной Украиной – мы их приглашаем», –заявил Турчинов.

В этих вопросах устремления прибалтийских и украинских националистов ничем не отличаются.