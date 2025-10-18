Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что людей в Латвии лишают права на родной язык, а Нижегородская область готова оказать помощь тем, кого вынуждают покинуть страну.

По словам Никитина, регион открыт не только для жителей Латвии, но и для выходцев из других стран, которые хотят жить в стране с уважением к культуре, традициям и семейным ценностям. Он добавил, что специально созданное агентство «Ока» помогает переселенцам с организацией переезда, оформлением документов, поиском жилья и адаптацией.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Латвии, которых собираются выдворить из страны из-за русофобии, переезжать в регион.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что латвийские власти депортируют российских граждан, включая пожилых людей, обвиняя их в инакомыслии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия решила выдворить более 800 граждан России. Россия подготовила комплекс мер помощи для депортированных со стороны Латвии россиян. Российские власти организуют поддержку для пожилых людей, которых вынудили покинуть Латвию.