Володин обвинил Латвию в повторении политики нацистской Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Володин на пленарном заседании, Латвия, депортируя российских граждан и преследуя их за инакомыслие, встает на путь нацистской Германии, передает ТАСС.

По его словам, «Латвия встает на путь нацистской Германии, преследует за инакомыслие, высылает престарелых, стариков. Это что такое? Это то же самое, что делал Гитлер. Но молчала Европа и домолчалась. Потом фашизм стучался в каждую из этих стран», – подчеркнул Володин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия решила выдворить более 800 граждан России. Россия подготовила комплекс мер помощи для депортированных со стороны Латвии россиян. Российские власти организуют поддержку для пожилых людей, которых вынудили покинуть Латвию.