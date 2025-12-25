  • Новость часаЗахарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Африка требует расплаты от Франции
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Умерла Вера Алентова
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 20:46 • Новости дня

    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр обороны и внутренних дел саакашвилевского режима Бачана Ахалая задержан в четверг Службой госбезопасности Грузии в качестве главного организатора попытки свержения властей 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, заявил на брифинге первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

    «Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.

    Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.

    Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.

    25 декабря 2025, 10:08 • Новости дня
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

    «Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».

    По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек, недавно авиакомпания S7 открыла второй завод.

    Министр отметил, что до этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было.

    «И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями», – заключил глава ведомства.

    В ноябре Новак сообщал, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, они должны появиться в Запорожье и Херсоне.

    Комментарии (29)
    25 декабря 2025, 12:10 • Новости дня
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Комментарии (29)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Вера Алентова
    Умерла народная артистка России Вера Алентова
    @ Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни, сообщили в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

    «Да, это правда», – заявил источник на вопрос о кончине Алентовой, не уточнив причину смерти, передает ТАСС.

    В официальном заявлении театра отмечается, что «случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», пишет РИА «Новости».

    Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Она после школы хотела выбрать медицинский путь, поступив в медицинский институт Барнаула, однако увлеклась театром и начала работать в Барнаульском драматическом театре.

    В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, обучаясь у Василия Маркова.

    Более 60 лет она выступала на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где создала множество заметных ролей, в том числе – главную роль в спектакле «Шоколадный солдатик».

    Широкую известность Алентова получила благодаря кинематографу – ее звездной ролью стала главная героиня в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».

    Напомним, четыре года назад артистка потеряла своего мужа Владимира Меньшова.

    Комментарии (8)
    25 декабря 2025, 05:46 • Новости дня
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    @ Wu Tianyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Алжир начинает использовать судебно-правовые механизмы против Франции, чтобы добиться признания преступного характера политики колониализма и возврата разграбленного имущества, заявил депутат Национальной народной ассамблеи (парламента) от партии «Движение общества за мир» Слиман Заркани.

    Парламент Алжира в среду единогласно принял законопроект, который квалифицирует действия Франции в колониальный период как преступления, передает РИА «Новости».

    «В рамках вопроса о национальной памяти Алжир переходит от «политического требования» к судебно-правовым механизмам. В том, что касается эффективных механизмов воздействия на Францию, они главным образом строятся на двух основных направлениях», – сообщил Заркани.

    По его словам, закон требует от Франции «официальных извинений и признания преступлений колониализма и его последствий». Также среди требований – возвращение вывезенной казны, национального архива и других ценностей.

    Что касается второго направления, Заркани отметил положения принятого закона о привлечении Франции к ответственности за преступления, в том числе совершенные в постколониальный период.

    Новый закон требует от Франции предоставления карт мест, где устанавливались мины и проводились ядерные испытания в пустыне Сахара, а также выплаты компенсаций пострадавшим и финансирования работ по дезактивации радиоактивно загрязненных территорий. Заркани подчеркнул, что такие преступления не подлежат исковой давности.

    В документе перечислены 30 видов преступлений французского колониализма, включая внесудебные казни, пытки, похищения, изнасилования, применение запрещенного оружия и искусственно вызванные экологические катастрофы, последствия которых ощущаются до сих пор. Кроме того, документ предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет за пропаганду и оправдание колониализма или оскорбление национальной памяти.

    Франция контролировала Алжир более 130 лет, и только после национально-освободительной войны в 1962 году страна стала независимой. Париж устраивал ядерные испытания в регионе вплоть до 1966 года, причинив, по данным Алжира, серьезный вред населению и окружающей среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ужесточить политику Франции в отношении Алжира. Причиной обострения отношений Франции с ее бывшей африканской колонией стал вопрос о спорной территории – Западной Сахаре. Париж поддерживает суверенитет Марокко над регионом. Алжир настаивает на референдуме по самоопределению территории.

    Комментарии (15)
    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    Комментарии (11)
    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 08:06 • Новости дня
    Назван самый эффективный истребитель на СВО

    Ростех: Су-35С уничтожили больше всего целей в ходе СВО

    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году количество уничтоженных целей истребителями Су-35С в ходе спецоперации побило все предыдущие показатели, отличаясь рекордной эффективностью на дальних дистанциях, сообщили в Ростехе.

    Поставки современных истребителей Су-35С по плану текущего года завершились, сообщает Ростех. Объединенная авиастроительная корпорация поставила армии очередные партии этих самолетов.

    В этом году производство боевых самолетов, в том числе Су-35С, стало рекордным по количеству, а план выпуска был полностью выполнен. Следующая программа производства уже начала прорабатываться.

    Представители Ростеха подчеркнули: «Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях – в несколько сот километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков».

    По словам военнослужащих, истребители отличают комфорт, эргономичность и высокий уровень надежности. Су-35С рассчитан на завоевание господства в воздухе, а также эффективную работу в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что российский многоцелевой истребитель Су-35С заставил натовские F-16 и Mirage на Украине летать на предельно малых высотах.

    Накануне Ростех указал агентству Reuters на ошибочное понимание приоритетов отечественного ОПК.

    Корпорация также доложила о боевых успехах новых антидроновых патронов IGLA.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ

    Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск

    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-ресурсы ГУР Минобороны Украины публично осудили действия Генштаба ВСУ, обвинив военное командование страны во лжи по факту потери Северска.

    Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '

    В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.

    Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.

    Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.

     Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.

    В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 23:48 • Новости дня
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России

    Чиновники Гданьска не смогли захватить здание генконсульства России

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновникам польского Гданьска не удалось попасть в здание генконсульства России, которое они собирались захватить, следует из сообщения главы пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус.

    «Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», – приводит слова главы пресс-службы РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    Она также отметила, что на территории объекта кто-то находился, но попытки попасть внутрь не привели к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре власти Польши объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Генеральное консульство России в Гданьске официально завершило свою работу в декабре. Россияне и иностранные граждане, находящиеся на территории Польши, теперь могут получить консульские услуги только в консульском отделе посольства России в Варшаве.

    Комментарии (4)
    25 декабря 2025, 02:44 • Новости дня
    Долина попросила о возможности временно пожить в проданной квартире

    Адвокат Свириденко: Долина просила разрешения пожить в квартире в Хамовниках

    Долина попросила о возможности временно пожить в проданной квартире
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

    Причиной такого запроса стало то, что артистка, по ее собственным словам, не успевает собрать личные вещи в отведенные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.

    Комментарии (20)
    25 декабря 2025, 09:48 • Новости дня
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    @ Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консервативный кандидат Насри Асфура одержал победу на президентских выборах в Гондурасе, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и получил 40,3% голосов. Его главный соперник, кандидат от либеральной партии Сальвадор Насралла, набрал 39,5%. Кандидат правящей партии LIBRE Рикси Монкада оказалась на третьем месте с существенным отставанием.

    Выборы сопровождались задержками, техническими неполадками и многочисленными обвинениями в мошенничестве. Около 15% бюллетеней – сотни тысяч голосов – пришлось пересчитывать вручную из-за хаотичной работы системы подсчета. Протесты сторонников партии LIBRE не раз срывали процесс, затрудняя доступ к архивам с результатами голосования.

    Результаты были утверждены двумя представителями избирательного совета и одним заместителем, но третий член совета отсутствовал на видеозаписи объявления результатов.

    Асфура после подтверждения победы обратился к гражданам страны: «Гондурас, я готов управлять. Я тебя не подведу».

    Новоизбранный президент должен вступить в должность 27 января и будет руководить страной до 2030 года.

    Сальвадор Насралла публично отверг итоги выборов, подчеркнув, что часть бюллетеней была необоснованно исключена из учета. Он заявил: «Я не приму результат, основанный на упущениях. Демократия не завершается от усталости или из-за того, что сегодня – 24-е. Это самое грустное Рождество для народа Гондураса». Это уже третья неудачная попытка Насраллы занять президентский пост.

    Глава парламента Гондураса Луис Редондо также выступил против признания выборов, назвав их «полностью незаконными и не имеющими юридической силы».

    Ранее сообщалось, что в ходе подсчета голосов на выборах президента в Гондурасе разрыв между кандидатами составил всего 515 бюллетеней, а президент США Дональд Трамп обвинил власти страны в фальсификациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оба фаворита президентских выборов в Гондурасе Сальвадор Насралла и Насри Асфура заявили о намерении разорвать отношения с Китаем и восстановить связи с Тайванем.

    Комментарии (30)
    25 декабря 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского

    В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    Комментарии (19)
    25 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры

    Адвокат Лурье: Долина должна подписать акт передачи при освобождении квартиры

    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина обязана подписать акт приема-передачи во время выселения из своей квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье за 112 млн рублей, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Свириденко пояснила: «Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться из квартиры», передает РИА «Новости».

    Ранее Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.

    Комментарии (6)
    25 декабря 2025, 17:12 • Новости дня
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках

    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках немедленно

    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей после решения Мосгорсуда, вступившего в силу незамедлительно.

    Московский городской суд обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники, передает ТАСС. Заседание состоялось 25 декабря 2025 года, на нем были удовлетворены исковые требования Полины Лурье к Долиной и ее семье о прекращении права пользования квартирой.

    В решении суда, которое было оглашено непосредственно в зале заседаний, говорится: «Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина заявила о готовности освободить занимаемую квартиру в Хамовниках до 30 января. Певица попросила дать ей время на сбор своих личных вещей.

    Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

    Комментарии (33)
    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации