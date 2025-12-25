Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Росавиация сняла ограничения на ночные рейсы из России в Израиль, передает ТАСС. Теперь российские авиакомпании могут выполнять вылеты в период с часа ночи до семи утра по московскому времени без прежних запретов. Как подчеркнули в агентстве, это позволит более гибко формировать расписание полетов и учесть интересы пассажиров.
В сообщении Росавиации отмечается: «Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров». Решение принято после всестороннего анализа ситуации на Ближнем Востоке и согласовано со всеми профильными ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиаперевозчики смогут выполнять рейсы через воздушное пространство Ирака, Ирана и Иордании после отмены ограничений.