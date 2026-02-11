  • Новость часаБогомолов отказался от должности ректора МХАТ
    Почему Макрон захотел говорить с Россией
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Пашинян сравнил священников Армянской церкви с исламистами
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    В Волгограде загорелся НПЗ после атаки БПЛА
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
    ЦБ предложил решение спора банков и маркетплейсов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    11 февраля 2026, 09:50 • Новости дня

    Дроны ВС России установили контроль над трассами к Павлограду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть трасс, ведущих в Павлоград Днепропетровской области, находится под контролем российских беспилотников, сообщили в силовых структурах России.

    Большая часть дорог, ведущих в Павлоград Днепропетровской области, находится под контролем российских беспилотников, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Российские беспилотники контролируют большую часть трасс, ведущих в Павлоград».

    Собеседник агентства пояснил, что такой контроль ограничивает возможности украинских военных по снабжению и передвижению на этом участке. В результате, переброска подкреплений и материальных ресурсов на линию фронта в ДНР становится для ВСУ значительно сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде прогремела серия взрывов.

    По месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде нанесли удары.

    Электроподстанция в городе оказалась разрушена после этих взрывов.

    10 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
    Российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области, расположенный в нескольких километрах к западу от Гуляйполя, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ около Братского, Коммунаровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Дорожнянки, Комсомольского, Копани и Риздвянки Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 420 военнослужащих, танк, три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Покровки, Угроедов и Харьковки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Графским, Нескучным, Охримовкой и Цуповкой.

    Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время паодразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Ильичовки, Коровьего Яра и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял более 150 военнослужащих и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Гулево, Доброполья, Нового Донбасса, Сергеевки, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Райполя Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.

    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    11 февраля 2026, 02:34 • Новости дня
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел на территории завода в Волгограде из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на территории Волгоградской области зафиксированы повреждение жилого дома и возгорание на заводе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В городе Волжский были повреждены квартира в жилом доме, а также зафиксировано падение беспилотника на территорию детского сада Ягодка. Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории завода.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Оперативные службы и представители муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек. ВСУ также атаковали многоквартирный дом.

    10 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате работы дежурных расчетов ПВО были уничтожены 44 украинских беспилотника, часть из которых были перехвачены над Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России.

    Силы ПВО России перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, атаки были отражены в период с 14.00 до 16.00 мск десятого февраля.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «Десятого февраля в период с 14.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА – над территорией Республики Крым, шесть БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над акваторией Черного моря».

    В оборонном ведомстве также уточнили, что наибольшее число дронов было сбито над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что дежурные расчеты ПВО за шесть часов уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над приграничными регионами России.

    11 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области
    ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Многоквартирный дом в Васильевке подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram, что беспилотник самолетного типа атаковал многоквартирный дом, однако жертв и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас находятся на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ударов ВСУ по Васильевке погибли пять человек. Протоиерей Сергий Днепрорудненского храма погиб после удара ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области.

    11 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    На Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла закон, который позволяет украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей, сообщило МВД Украины.

    МВД Украины уточнило, что если на территории активных боевых действий родители отказываются от обязательной эвакуации, «эвакуацию в безопасные районы осуществляет национальная полиция», которая будет передавать детей органам опеки, передает ТАСС.

    Решение о такой эвакуации принимается военными администрациями по предложению командования и согласованию с Координационным штабом эвакуации. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине неоднократно объявляли об эвакуации из прифронтовых регионов из-за угрозы наступления линии фронта. В декабре украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР. В ноябре украинские власти распорядились провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

    11 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины, которая осуществляла обстрелы Белгородской области.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись практически на всех участках фронта при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА «Герань-2», сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В районе Волчанских Хуторов авиация и ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции ВСУ, российские штурмовики заняли два домовладения, продвинувшись на 150 м. На Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись на 300 м по лесополосам, а в лесу юго-западнее Симиновки захватили одну украинскую позицию, продвинувшись на 150 м. В районе Липцов и Старицы существенных изменений не произошло, однако артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки ВСУ.

    На Сумском направлении российские войска продолжили продвижение по лесополосам, несмотря на тяжелые бои и попытки ВСУ вернуть утраченные позиции. В Сумском районе за сутки российские штурмовые группы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на пяти, а в Глуховском на четырех, с общим продвижением более 850 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, но ударами «Гераней» уничтожены позиции расчетов БПЛА ВСУ.

    В Черниговской области комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска ударных дронов ВСУ в районе Жадово, откуда ранее осуществлялись атаки по российской территории.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», –сказано в сообщении.

    10 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    ВС России отодвинули фронт на запад от Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие группировки «Восток» освобождением Зализничного отодвинули линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военнослужащие группировки «Восток» освободили Зализничное и тем самым отодвинули линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя, сообщает ТАСС.

    В силовых структурах уточнили, что бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии полностью взяли под контроль укрепленный район обороны противника глубиной до 4 км и площадью свыше 18 кв. км. Было зачищено более 500 зданий.

    Собеседник агентства отметил: «Освобождение Зализничного позволяет укрепить позиции, отодвинув линию фронта более чем на 5 км на запад от Гуляйполя и расширить плацдарм для дальнейшего наступления».

    В ходе операции потери украинской стороны составили до роты личного состава и более 15 боевых бронированных машин и пикапов 225-го отдельного штурмового полка. Также уничтожено свыше 20 гексакоптеров типа «Баба-яга» и четыре наземных робототехнических комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области.

    10 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Один человек погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области погиб местный житель, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили власти региона.

    ВСУ нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области, один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

    «По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб», – написал Балицкий.

    Губернатор уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее во вторник в Запорожской области после удара украинских беспилотников погибли два человека.

    Предыдущие жертвы после атак ВСУ в регионе отмечались в январе - в селе Васильевка 31 января погиб мужчина после атаки украинского дрона. А 28 января в Энергодаре украинский БПЛА стал причиной гибели женщины.

    10 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по  местам сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, снаряд америкаснкой РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 068 беспилотников, 650 ЗРК, 27 575 танков и других бронемашин, 1 661 боевая машина РСЗО, 33 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    В субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    10 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Настоятель храма погиб при обстреле похорон дронами ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области во время обстрела похоронной процессии погиб настоятель храма, еще шесть человек получили ранения, уточнили власти региона.

    Настоятель Днепрорудненского храма протоиерей Сергий погиб в результате удара ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области, пишет РИА «Новости». Трагедия произошла во время церемонии прощания с усопшим во дворе частного дома, где под обстрел попали собравшиеся люди.

    По словам губернатора Евгения Балицкого, в результате атаки пострадали шесть человек, а протоиерей Сергий скончался на месте. Балицкий отметил: «Всю свою жизнь отец Сергий посвятил служению и заботе о людях».

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что государство окажет всю необходимую помощь семье и пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в селе Скельки. В результате обстрела пострадали шесть человек, один человек погиб.

    До этого во вторник в Запорожской области после удара украинских беспилотников погибли два человека.

    Предыдущие жертвы после атак ВСУ в регионе отмечались в январе. В селе Васильевка 31 января погиб мужчина после атаки украинского дрона, а 28 января в Энергодаре украинский БПЛА стал причиной гибели женщины.

    10 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Песков заявил о неизбежности СВО из-за позиции Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва и президент России до последнего старались урегулировать ситуацию мирными средствами, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что решение о начале спецоперации было принято только после исчерпания всех дипломатических возможностей. Он добавил, что для России всегда был предпочтителен мирный путь.

    «Собственно, и Россия, и наш президент до последнего пытались обеспечить интересы нашей страны мирными средствами. И только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какая литература поможет разобраться в причинах СВО.

    Главное
    «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир»
    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители
    Baijiahao: Литва запросила пощады после разрыва связей с Россией
    Казахстан конфисковал активы казино 1Win
    Таксисты в Шереметьево для ограбления бойцов СВО использовали снотворное
    Сварщики обогнали айтишников по уровню зарплат в России

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Почему Макрон захотел говорить с Россией

    Москва и Париж возобновили контакты на техническом уровне. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, эту же линию должны поддержать другие страны Европы. Тем не менее в экспертном сообществе сомневаются в искренности главы Пятой республики. Почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

