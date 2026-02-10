Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?6 комментариев
Один человек погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области
В результате удара по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области погиб местный житель, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили власти региона.
ВСУ нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области, один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб», – написал Балицкий.
Губернатор уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее во вторник в Запорожской области после удара украинских беспилотников погибли два человека.
Предыдущие жертвы после атак ВСУ в регионе отмечались в январе - в селе Васильевка 31 января погиб мужчина после атаки украинского дрона. А 28 января в Энергодаре украинский БПЛА стал причиной гибели женщины.