Казахстан конфисковал активы казино 1Win на сотни тысяч долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

У организаторов казино нашли и изъяли Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также на счетах обнаружили более 320 тыс. долларов и 44 тыс. евро. Суд постановил обратить все активы общей стоимостью 853 тыс. долларов в доход государства.

Платформа предоставляла доступ к 11 тыс. игр и ставкам на спорт, используя для транзакций криптовалюты и подставные фирмы. Четверо фигурантов дела, включая граждан России и Украины, с августа 2024 года находятся в международном розыске.

Ранее Казахстан объявил в розыск американца и украинку, подозреваемых в создании сети нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco с выводом средств в криптовалюту.