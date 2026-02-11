Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Казахстан конфисковал активы казино 1Win на сотни тысяч долларов
Казахстанские правоохранители в ходе расследования дела незаконного интернет-казино 1Win изъяли элитные автомобили и крупные денежные суммы, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу страны.
У организаторов казино нашли и изъяли Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также на счетах обнаружили более 320 тыс. долларов и 44 тыс. евро. Суд постановил обратить все активы общей стоимостью 853 тыс. долларов в доход государства.
Платформа предоставляла доступ к 11 тыс. игр и ставкам на спорт, используя для транзакций криптовалюты и подставные фирмы. Четверо фигурантов дела, включая граждан России и Украины, с августа 2024 года находятся в международном розыске.
Ранее Казахстан объявил в розыск американца и украинку, подозреваемых в создании сети нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco с выводом средств в криптовалюту.