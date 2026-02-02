В Казахстане объявили в розыск организаторов онлайн-казино из США и Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заочно арестованы американец Дмитро Дружински и украинка Марина Левкович, указали в агентстве, передает ТАСС.

Их подозревают в руководстве запрещенными в стране азартными площадками под известными брендами Pin-Up и Pinco.

По версии следствия, подозреваемые координировали подбор пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня.

Также они занимались созданием сложной инфраструктуры для обеспечения приема и нелегального вывода денежных средств.

Для прикрытия теневого бизнеса злоумышленники использовали фирму «Бонами», которая имела официальную лицензию на деятельность букмекерской конторы. Полученную от игроков прибыль организаторы конвертировали в криптовалюту через специально созданную сеть платежных организаций.

Деятельность электронных казино в Казахстане находится под запретом, а сайты подобных площадок регулярно блокируются.

Ранее казахстанские власти объявили награду за информацию о местонахождении Андрея Бурима (Mellstroy), он также заочно арестован в стране за организацию и продвижение онлайн-казино.