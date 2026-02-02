Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
В Казахстане объявили в розыск организаторов онлайн-казино из США и Украины
Казахстанские правоохранительные органы разыскивают американца и украинку, подозреваемых в создании сети нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco с выводом средств в криптовалюту, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
Заочно арестованы американец Дмитро Дружински и украинка Марина Левкович, указали в агентстве, передает ТАСС.
Их подозревают в руководстве запрещенными в стране азартными площадками под известными брендами Pin-Up и Pinco.
По версии следствия, подозреваемые координировали подбор пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня.
Также они занимались созданием сложной инфраструктуры для обеспечения приема и нелегального вывода денежных средств.
Для прикрытия теневого бизнеса злоумышленники использовали фирму «Бонами», которая имела официальную лицензию на деятельность букмекерской конторы. Полученную от игроков прибыль организаторы конвертировали в криптовалюту через специально созданную сеть платежных организаций.
Деятельность электронных казино в Казахстане находится под запретом, а сайты подобных площадок регулярно блокируются.
Ранее казахстанские власти объявили награду за информацию о местонахождении Андрея Бурима (Mellstroy), он также заочно арестован в стране за организацию и продвижение онлайн-казино.