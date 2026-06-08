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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    8 июня 2026, 11:15 • Новости дня

    «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику

    «Калашников» отгрузил партию 40-мм подствольных гранатометов ГП-34

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный заказчик в срок получил масштабную партию сорокамиллиметровых подствольных гранатометов ГП-34, которые сегодня активно применяются в зоне специальной военной операции.

    О выполнении крупного контракта концерн сообщил в своем Telegram-канале.

    В компании заявили: «Калашников» успешно передал крупную партию подствольных гранатометов ГП-34 заказчику». Отмечается, что объемы выпуска изделия по контракту в 2026 году остаются на высоком уровне и гранатомет применяется в зоне проведения специальной военной операции.

    ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами на дистанции до 400 м. Также он используется для решения специальных задач по охране правопорядка за счет нелетальных, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25 с настильной или навесной траекторией стрельбы.

    Гранатомет имеет дульнозарядную конструкцию, обеспечивающую удобство заряжания и разряжания, а также высокую скорострельность на уровне 5–6 выстрелов в минуту. Оружие массой 1,4 кг устанавливается на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94 и более 20 лет состоит на вооружении Российской армии и МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году концерн «Калашников» досрочно завершил рекордный госконтракт по поставке подствольных гранатометов ГП-34 для зоны спецоперации.

    В 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации.

    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    5 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию

    Морская пехота США прибыла в Эстонию на учения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Соединенных Штатов примут участие в масштабных маневрах Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря у границ России, морпехи США уже прибыли в Эстонию, сообщили местные СМИ.

    Американские подразделения морской пехоты высадились в Эстонии для проведения тренировок BALTOPS вблизи рубежей России. В маневрах задействованы порядка 20 кораблей и около шести тыс. солдат из 16 государств НАТО. Операцией руководят Шестой флот ВМС США и ударные силы альянса, передает РИА «Новости».

    «В Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах», – отмечается в сообщении эстонской телерадиокомпании ERR. Военные пробудут в таллинской Минной гавани до конца июня.

    Бойцы вошли в состав мобильных разведывательных групп, действующих на различных участках побережья. Командир контингента майор Патрик Секстон подчеркнул, что интеграция корпуса в эстонские операции направлена на сохранение военного преимущества в регионе. Ежегодные тренировки BALTOPS проводятся с 1972 года и считаются одними из самых масштабных в Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    В прошлом году американские военные корабли прибыли в Балтийское море для участия в маневрах Baltops. Тогда министерство обороны Литвы анонсировало тренировки по применению беспилотных летательных аппаратов в морских операциях.

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    6 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    В России разработали транслирующий видео с вражеских дронов детектор
    В России разработали транслирующий видео с вражеских дронов детектор
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шестая модификация отечественного детектора «Булат» получила три антенны, расширенный диапазон радиочастот и способность перехватывать изображение с камер неприятеля.

    Новое поколение аппарата планируют запустить в серийное производство в первом квартале 2027 года, рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло на полях Петербургского международного экономического форума.

    «У «Булата» в шестой версии уже три антенны, что обусловлено тем, что в этом устройстве больше радиотрактов. Соответственно, мы существенно увеличили диапазон частот. Также устройство стало технологически сложнее», – заявил представитель предприятия.

    Шандобыло пояснил, что разработчики добавили возможность выводить картинку с вражеского FPV-дрона на цветной экран. Это позволит оперативно увести автомобиль из-под удара, эвакуироваться или включить средства радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания 3mx в прошлом году презентовала на Петербургском международном экономическом форуме автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн».

    Позже этот разработчик создал на базе детектора «Булат» новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

    В начале июня этого года российские морпехи применили на фронте компактные приборы для перехвата видеосигнала с украинских беспилотников.

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    6 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем без навигатора

    Пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа украинских военных заблудилась по пути на позиции в Донецкой Народной Республике из-за неумения пользоваться офлайн-картами и добиралась до пункта назначения четверо суток, рассказал входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

    «Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП. Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через «мост смерти», каким-то чудом – это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись», – сообщил пленный РИА «Новости».

    По словам пленного Жаркова, у группы была только офлайн-карта мессенджера MilChat в телефоне, в которой многие не смогли разобраться. Из-за этого солдаты ВСУ сбились с маршрута около железной дороги. Продвижение осложнялось большим количеством дронов, из-за которых пришлось целые сутки прятаться в небольшом окопе.

    Жарков родился в Киевской области и самовольно покинул 30-ю бригаду, после чего был задержан полицией и отправлен в 14-ю бригаду «Красная калина». Она входит в состав запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ. Пленный сообщил о переводе экскаваторщиков в штурмовики ВСУ. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем.

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    6 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Вернувшийся из плена боец ВС России признался в ощущении «на седьмом небе»

    Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах после обмена

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей и проживания ощущения счастья от возвращения на родную землю.

    «Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования», – сказал он РИА «Новости».

    Военнослужащий отметил, что до сих пор не может поверить в факт возвращения и пребывает в приподнятом настроении.

    «В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», – сказал он.

    Российский солдат добавил, что уже успел поговорить с родными, супруга от радости, что его включили в списки на обмен, даже расплакалась.

    Напомним, в пятницу, 5 июня, Министерство обороны сообщило о возвращении 185 российских военных, украинской стороне передали 185 солдат. Освобожденных бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь при участии омбудсмена Яны Лантратовой. Затем спецрейсом они прибыли в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стороны провели обмен по формуле «175 на 175». Минобороны в мае сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

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    6 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ

    Группировка «Север»: В рядах ВСУ жалуются на неисправную бронетехнику ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за истекшие сутки узнали, как националисты проводят переброску подразделений без бронетехники, так как немецкие образцы в большинстве случаев неисправны.

    «Националисты из пятой отмбр ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков «Леопард-1» и БМП «Мардер», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

    Также «Северяне» на Сумском направлении сокрушали ВСУ в районах Стариково, Фрунзенки, Иволжанского, Марченки, Великой Чернетчины, Приволья, Вольной Слободы, Пустогорода, Шостки и посёлка Хотень.

    В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, а в Краснопольском районе – в лесных массивах и западнее ж/д станции «Пятипол».

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» за сутки разделались с противником в районах Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Мерефы, Великого Бурлука, Черноглазовки и Циркунов.

    В селе Шевченко бойцы ведут стрелковые бои, как и в в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в их окрестностях и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки и между селами Нестерное и Бударки.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в марте вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе. Российские войска за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ.


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    5 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Секретный истребитель шестого поколения засняли над американской базой

    War Zone: Похожий на новейший истребитель F-47 самолет сняли над Зоной 51 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестный летательный аппарат, очертаниями напоминающий перспективный боевой самолет F-47, заметили в небе над закрытым военным объектом в штате Невада.

    Кадры с предполагаемым воздушным судном опубликовал портал War Zone, передает РИА «Новости».

    Объект был зафиксирован ночью с помощью тепловизионной камеры недалеко от секретной базы ВВС США.

    «Летательный аппарат невиданного ранее дизайна, предположительно, представлен на тепловом снимке, сделанном ночью над секретным объектом в Грум-Лейк, более известном как «Зона 51»... Форма, по всей видимости, относительно близко совпадает с тем, что мы пока знаем об истребителе-невидимке F-47 для ВВС США», – отмечает издание.

    Автор канала Uncanny Expeditions на платформе YouTube Андерс Оттесон уточнил, что загадочный самолет двигался на крайне малой высоте южнее города Рейчел.

    В марте 2025 года американский лидер Дональд Трамп впервые анонсировал появление F-47. Тогда политик подчеркивал, что экспериментальный образец самого совершенного и смертоносного истребителя тайно испытывается уже около пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству опытного образца истребителя шестого поколения F-47.

    В феврале американские военные запланировали первый полет этой машины на 2028 год.

    Президент США анонсировал сопровождение новых самолетов сотнями боевых беспилотников.

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    6 июня 2026, 02:40 • Новости дня
    Украина извинилась перед Грецией за морской дрон со взрывчаткой

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий написал в соцсети X о том, что Киев заинтересован в «предотвращении таких инцидентов в будущем», чтобы продолжать двусторонние отношения и вместе противостоять внешним угрозам.

    «После инцидента с морским беспилотником, обнаруженным вблизи греческого острова Лефкас, украинская сторона выражает свою благодарность Греции и греческому народу за их неизменную поддержку нашей страны», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    По словам представителя МИД, Украина высоко ценит дружественные отношения с Грецией, но из-за текущих вызовов международной и региональной безопасности, которые застрагивают обе страны, Украина подчеркнула приверженность нормам международного права и принципам гражданской безопасности на море.

    Украина заявила о заинтересованности в предотвращении подобных произошедшему случаев в будущем.

    «В этой связи украинская сторона приносит свои извинения за инцидент», – сказано в послании с объяснением, что причиной тому – Россия.

    В МИД Украины подчеркнули приверженность «дальнейшему углублению дружественных отношений между двумя странами» и развитию конструктивного диалога.

    Напомним, 13 мая Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника в пещере популярного острова Лефкас.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, власти Греции 12 мая подтвердили украинское происхождение найденного у берегов острова.

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    6 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Пушков указал на неспособность Украины одолеть своих ультра-наци «демонов прошлого»

    Пушков указал на неспособность Украины победить своих «демонов прошлого»

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна победить «демонов прошлого», так как держится на них, считает сенатор Алексей Пушков, отмечая это в Telegram-канале, комментируя реплику премьер-министра Польши Дональда Туска.

    «Украина как анти-Россия не способна победить «демонов прошлого», она держится на этих демонах. В украинском ультра-национализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания. Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич... Это антигерои и террористы, убийцы и погромщики, а по совместительству – агенты Абвера и пособники Гитлера», – сказано в сообщении Пушкова.

    Сенатор подчеркнул, что вышеназванных личностей и выбрал Зеленский для создания «Пантеона героев».

    «О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеологии нынешней Украины. И других основ у нее нет», – подытожил сенатор.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА..

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    5 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В России создали первые в мире военные наушники с шифрованием связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские разработчики создали уникальные военные наушники с локальной зашифрованной связью, новинку они презентовали на ПМЭФ.

    Отечественные специалисты сконструировали герметичную гарнитуру «Петр», способную усиливать звуки приближающихся беспилотников и создавать закрытую сеть общения без радиостанций. Это первая в мире подобная разработка. Ее презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Создателям удалось внедрить систему локальной звуковой связи, работающую на дистанции до 30 метров. При идеальных условиях радиус действия интеркома увеличивается до 200 метров. Это позволяет бойцам переговариваться без использования стандартных раций. Все внутренние платы аппарата полностью герметичны и надежно защищены от попадания влаги.

    Директор по развитию компании-разработчика Сергей Шандобыло подчеркнул высокую степень защиты новинки. «В отличие от всех мировых аналогов, у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику», – рассказал специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил об опасности использования неконтролируемых систем связи на фронте.

    Ранее российские бойцы в Харьковской области отказались от мессенджера Telegram ради отечественных зашифрованных устройств. До этого волонтеры создали неуязвимую для украинских хакеров систему закрытой связи «Веда».

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    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

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    6 июня 2026, 03:11 • Новости дня
    Пушилин заявил о полном бесправии призывников на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчины призывного возраста на Украине фактически лишены базовых прав из-за жестких действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), рассказал глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Пушилин назвал действия украинских властей полным террором в отношении призывников. По его словам, сотрудники ТЦК игнорируют законные основания для отсрочки от службы.

    «Действия одних ТЦК чего стоят. Полное бесправие мужчин призывного возраста, полное бесправие! Причем не важно, есть у тебя какие-то основания не попасть в поле зрения ТЦК или нет», – сказал он ТАСС, отметив, что состояние здоровья и наличие детей уже не играют роли.

    Глава ДНР добавил, что попавшим в поле зрения военкоматов приходится либо откупаться, либо отправляться в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин в мае назвал сотрудников украинских ТЦК «очень богатыми людьми». Российские силовики узнали, что доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского. Пушилин сообщил, что ТЦК распределяют взятки за освобождение мобилизованных в ВСУ.


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    6 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын проинспектировал ходовые испытания новейшего эсминца «Кан Гён»

    Ким Чен Ын пронаблюдал за ходовыми испытаниями эсминца «Кан Гён»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытания новейшего эсминца «Кан Гён» и поручил ускорить модернизацию флота страны, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил возможности экипажа эсминца по управлению кораблем и выразил удовлетворение системами крейсерского и высокоскоростного маневрирования, отметив, что их маневренность достаточно высока для оперативных задач», – сказано в сообщении ЦТАК.

    Северокорейский лидер проинспектировал боевые отсеки и командный пункт новейшего корабля. Во время визита состоялись навигационные тесты, позволившие оценить реальную маневренность судна.

    «Предотвратить войну и защитить мир можно только обладая значительными и мощными военными возможностями», – заявил председатель Государственного комитета КНДР.

    Он добавил, что развитие военно-морских сил необходимо для надежного сдерживания любых угроз.

    Власти КНДР планируют масштабную модернизацию флота в рамках пятилетнего плана. Программа включает создание кораблей водоизмещением десять тыс. тонн и разработку секретного подводного оружия.

    Ученым и инженерам поручено максимально быстро завершить проверки и ввести новые эсминцы в состав флота.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с дочерью прокатился в марте на новейшем танке КНДР
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    7 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония и Южная Корея провели в воскресенье первые с 2017 года совместные морские учения по отработке поисковых и спасательных операций, передает агентство Kyodo.

    Маневры с участием боевых кораблей прошли в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. От японской стороны в тренировке задействовали эсминец с управляемым ракетным оружием «Конго», оснащенный системой Aegis. Сеул направил в район учений десантный корабль «Чхончжабон».

    Совместные тренировки не проводились из-за серьезного инцидента. В декабре 2018 года южнокорейский корабль захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских сил самообороны. Сеул настаивал, что авиация Токио создавала прямую угрозу их судну.

    Договоренность о возобновлении партнерства в море была достигнута в январе текущего года. Окончательные даты проведения маневров стороны согласовали в мае на встрече в Сингапуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио и Сеул договорились о возобновлении оборонных обменов после пятилетнего перерыва.

    Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее из-за военных учений в районе спорных островов.

    Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны.

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