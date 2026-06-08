«Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику

«Калашников» отгрузил партию 40-мм подствольных гранатометов ГП-34

Tекст: Мария Иванова

О выполнении крупного контракта концерн сообщил в своем Telegram-канале.

В компании заявили: «Калашников» успешно передал крупную партию подствольных гранатометов ГП-34 заказчику». Отмечается, что объемы выпуска изделия по контракту в 2026 году остаются на высоком уровне и гранатомет применяется в зоне проведения специальной военной операции.

ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами на дистанции до 400 м. Также он используется для решения специальных задач по охране правопорядка за счет нелетальных, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25 с настильной или навесной траекторией стрельбы.

Гранатомет имеет дульнозарядную конструкцию, обеспечивающую удобство заряжания и разряжания, а также высокую скорострельность на уровне 5–6 выстрелов в минуту. Оружие массой 1,4 кг устанавливается на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94 и более 20 лет состоит на вооружении Российской армии и МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году концерн «Калашников» досрочно завершил рекордный госконтракт по поставке подствольных гранатометов ГП-34 для зоны спецоперации.

В 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации.