Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
Российские беспилотники атаковали технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», являющейся важным элементом газотранспортной системы, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли удар по стратегически важному объекту энергетической инфраструктуры Украины, указало ведомство в Max.
Атака была произведена с использованием FPV-дронов «КВН», управляемых по оптоволоконному кабелю.
Целью удара стало технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», расположенной в городе Сумы. Этот объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и является ключевым узлом газотранспортной системы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска поразили автозаправочную станцию в Сумской области для нарушения логистики противника.
В начале июля беспилотник «Герань-4 Сикер» обесточил важную электрическую подстанцию в этом же регионе.
В январе военные стали активно применять дроны на оптоволокне для изоляции района боевых действий.