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Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО
Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 млрд рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов.
Глава регионального парламента Владимир Константинов рассказал о распределении доходов от изъятой собственности, передает РИА «Новости».
По его словам, регион уже заработал 13 млрд рублей на продаже имущества и еще 1,4 млрд рублей на аренде.
«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 млрд рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов – девять млрд рублей», – сказал Константинов.
Процесс национализации объектов у лиц, совершающих недружественные действия против России, начался осенью 2022 года. В число проданных на торгах активов вошла квартира Владимира Зеленского в Ливадии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины.
В декабре прошлого года власти региона национализировали активы примерно 500 враждебно настроенных лиц.
Осенью прошлого года руководство республики выявило большую часть крымских активов украинских олигархов.