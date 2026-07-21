Румынские врачи годами вживляли живым пациентам кардиостимуляторы мертвецов

Прокуратура Румынии передала в суд дело о вживлении кардиостимуляторов умерших

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы завершили расследование резонансного уголовного дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mediafax.

«Прокуратура при Высшем кассационном суде передала под суд двух врачей по делу, в котором фигурирует более 200 случаев злоупотребления служебным положением», – отмечается в сообщении.

Следствие установило, что один из обвиняемых работал в больнице Ясс. С весны 2018 года по май 2022 года он незаконно вживил 185 одноразовых кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Все эти аппараты были извлечены из трупов и повторно стерилизованы вопреки строгим законодательным запретам.

Второй фигурант дела трудился в клинике города Брашов, успев установить 24 пациентам устройства сомнительного происхождения. Обвинение подчеркивает, что первый хирург создал целую сеть сообщников для бесперебойной поставки кардиоустройств. При этом некоторые операции проводились без реальной медицинской необходимости.

С февраля 2023 года обоим медикам категорически запретили продолжать врачебную практику. В настоящее время они находятся под строгим юридическим контролем без права выезда за пределы государства.

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