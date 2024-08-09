В Китае 4 тыс. трупов разделали на протезы для живых людей

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело о массовых хищениях человеческих останков для изготовления аллогенных протезов завели в городе Тайюань провинции Шаньси, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Компания Shanxi Aorui Biomaterials якобы занималась незаконной скупкой тел и конечностей в провинциях Сычуань и Шаньдун и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Китайский юрист И Шэнхуа пояснил, что правоохранители изъяли 18 тонн костей и более 34 тыс. готовых или почти готовых протезов. Его источники сообщили, что гендиректор Shanxi Aorui Biomaterials по фамилии Су признался в хищении более 4 тыс. человеческих тел из крематориев провинций Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань и города Чунцин.

Работники крематориев расчленяли тела для транспортировки и дальнейшей обработки. В числе поставщиков значится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао (провинция Шаньдун).

Всего по делу задержано 75 человек.

Представитель прокуратуры города Тайюань подтвердил расследование по делу о хищении и перепродаже человеческих останков, но подробности не раскрыл, заявив о «запутанности дела».

Аллогенные протезы обычно производят из костного материала пациентов, проходящих различные хирургические операции, на изъятие требуется их согласие.