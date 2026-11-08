Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Митрополит Тихон объяснил перенос мощей святителя Луки в строящийся храм
Митрополит Тихон: Мощи святителя Луки помогут строительству храма
Мощи святителя Луки Крымского временно перенесены в строящийся храм Святой великомученицы Екатерины в Симферополе для содействия завершению строительства, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Святыню доставили из кафедрального Александро-Невского собора в воскресенье. «Так произошло, что теперь святитель Лука будет помогать строительству этого храма вместе со всеми нами», – заявил митрополит Тихон на проповеди, передает РИА «Новости».
Владыка отметил, что возведение храма ведется много лет, однако в последнее время оно «затормозилось». По его словам, святитель Лука, помогавший нуждающимся при жизни, «промыслом Божьим прибыл сюда, в совершенно иной район в Симферополе».
Митрополит поблагодарил участников подготовки торжественного богослужения и поздравил местных жителей. Он добавил, что мощи будут находиться в храме несколько месяцев, а богослужения, вероятнее всего, станут ежедневными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прибытии в Херсонесский монастырь мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Также СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в публичной поддержке России.