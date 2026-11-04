Севастопольским школьникам продлили каникулы из-за перебоев со светом

В Севастополе продлили школьные каникулы из-за энергетических ограничений

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В связи с сохраняющимися энергетическими ограничениями в регионе и с учетом текущей ситуации оперативным штабом города принято решение продлить школьные каникулы: 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября», – заявил Развожаев в Max.

Губернатор добавил, что учреждения дополнительного образования в эти дни также будут закрыты, однако детские сады продолжат работу в штатном режиме. В детсадах без резервных генераторов при отключении света организуют питание сухими пайками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения региона из-за удара ВСУ по магистральным энергосетям.

Во вторник в ряде районов Крыма и в Севастополе ограничили электроснабжение из-за повреждения энергообъектов.