По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Севастопольским школьникам продлили каникулы из-за перебоев со светом
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за энергетических ограничений
Школьные каникулы в Севастополе продлят на два дня в связи с ограничениями электроснабжения, вызванными ударами ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В связи с сохраняющимися энергетическими ограничениями в регионе и с учетом текущей ситуации оперативным штабом города принято решение продлить школьные каникулы: 5 и 6 ноября объявлены неучебными днями. Таким образом, к занятиям школьники вернутся в понедельник, 9 ноября», – заявил Развожаев в Max.
Губернатор добавил, что учреждения дополнительного образования в эти дни также будут закрыты, однако детские сады продолжат работу в штатном режиме. В детсадах без резервных генераторов при отключении света организуют питание сухими пайками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения региона из-за удара ВСУ по магистральным энергосетям.
Во вторник в ряде районов Крыма и в Севастополе ограничили электроснабжение из-за повреждения энергообъектов.