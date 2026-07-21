Верховный суд признал две хакерские группировки экстремистскими

Tекст: Алексей Дегтярёв

Верховный суд России удовлетворил иск о признании хакерских объединений «Киберпартизаны BY» и Silent Crow экстремистскими организациями, передает РИА «Новости».

«Исковые требования удовлетворены. Решение подлежит немедленному исполнению», – рассказали в пресс-службе суда.

Суд установил, что «Киберпартизаны BY» входят в неформальную организацию «Супраціў», цель которой – насильственная смена власти в Белоруссии. Это объединение сотрудничает с запрещенным в России «Полком имени Кастуся Калиновского» (признан террористическим и экстремистским), вербующим боевиков для участия в конфликте на Украине, а также связано с украинскими подразделениями информационно-психологических операций.

Группировка Silent Crow, ранее известная как CyberWar и Cyber LegionsUA, представляет собой проукраинское объединение политически мотивированных хакеров. Их главной целью названо нанесение ущерба российским государственным структурам и критической инфраструктуре.

Обе организации совместно проводили кибератаки для дестабилизации обстановки и неконституционной смены власти в России и Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» атаковали ИТ-инфраструктуру Аэрофлота. Следственный комитет Белоруссии установил гибель 40 боевиков экстремистского полка имени Калиновского. Кемеровский областной суд приговорил российского хакера к 16 годам колонии за работу на украинскую разведку.