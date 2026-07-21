Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Верховный суд признал две хакерские группировки экстремистскими
Стоявшие за кибератаками на информационные структуры России и Белоруссии хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны Верховным судом экстремистскими организациями и запрещены на российской территории.
Верховный суд России удовлетворил иск о признании хакерских объединений «Киберпартизаны BY» и Silent Crow экстремистскими организациями, передает РИА «Новости».
«Исковые требования удовлетворены. Решение подлежит немедленному исполнению», – рассказали в пресс-службе суда.
Суд установил, что «Киберпартизаны BY» входят в неформальную организацию «Супраціў», цель которой – насильственная смена власти в Белоруссии. Это объединение сотрудничает с запрещенным в России «Полком имени Кастуся Калиновского» (признан террористическим и экстремистским), вербующим боевиков для участия в конфликте на Украине, а также связано с украинскими подразделениями информационно-психологических операций.
Группировка Silent Crow, ранее известная как CyberWar и Cyber LegionsUA, представляет собой проукраинское объединение политически мотивированных хакеров. Их главной целью названо нанесение ущерба российским государственным структурам и критической инфраструктуре.
Обе организации совместно проводили кибератаки для дестабилизации обстановки и неконституционной смены власти в России и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» атаковали ИТ-инфраструктуру Аэрофлота. Следственный комитет Белоруссии установил гибель 40 боевиков экстремистского полка имени Калиновского. Кемеровский областной суд приговорил российского хакера к 16 годам колонии за работу на украинскую разведку.