Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.2 комментария
Российские средства ПВО сбили 95 украинских дронов за шесть часов
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 95украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, сообщило Минобороны.
«Восьмого июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в публикации ведомства в Max.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, цели уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем.
В пятницу с 14.00 до 20.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими областями, Крымом и Черным морем.
В ночь с 4 на 5 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над рядом регионов России, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.