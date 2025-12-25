Миллер заявил о возможном досрочном завершении строительства «Силы Сибири – 2»

Tекст: Ольга Иванова

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в возможности построить газопровод «Сила Сибири – 2» с опережением графика, передает ТАСС. Во время совещания, где подводились предварительные итоги года, он отметил масштабность проекта и подчеркнул, что компания обладает необходимым опытом для реализации подобных задач.

Миллер заявил: «В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири – 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока».

Он также напомнил, что «Газпром» уже реализовывал инфраструктурные объекты подобных размеров, и подчеркнул значимость развития новых экспортных маршрутов для компании. По словам Миллера, быстрота и качество строительства «Силы Сибири – 2» станут важным достижением для всей отрасли.

