    У России и Индии растет круг общих тем

    @ Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/REUTERS

    15 декабря 2025, 18:15 Мнение

    У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов

    востоковед

    В начале декабря президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Индию. Несмотря на то что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1947 году – практически сразу после обретения Индией независимости от британской короны, – стратегическое сближение началось уже в нулевые, когда и Москва, и Дели адаптировались к новым вызовам времени.

    Как отметил в одном из выступлений премьер-министр Индии Нарендра Моди, нынешний уровень российско-индийских отношений, переросших со временем в стратегическое партнерство, – во многом заслуга президента России. «За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти отношения своим умелым руководством и своим видением каждой ситуации. Его руководство привело к тому, что укрепились взаимные отношения [России и Индии] и достигли новых высот», – заявил Моди.

    Посещая мемориал Махатмы Ганди (лидера движения за независимость от Британии и идеолога ненасильственного сопротивления), российский лидер назвал Ганди человеком, «во многом предвосхитившим формирующийся сегодня миропорядок». С его балансом сил, смещенным в пользу стран Глобального Юга и неприятием любых проявлений неоколониализма. Путин также не преминул заметить, что основу нового миропорядка составляют идеи борьбы с диктатом и гегемонией, а также поддержки равноправия и взаимного уважения. Они же лежат и в основе российско-индийского стратегического диалога.

    Для Индии «колониальная тема» относится к разряду болезненных. Страна все еще не в полной мере оправилась от эпохи британского владычества – а последствия решений бывшей метрополии влияют на ее внешнюю и внутреннюю политику по сей день. Причем в некоторых случаях – как, например, с Кашмирским конфликтом – весьма ощутимо.

    Впрочем, Индия не только рефлексирует о событиях прошлого, но и ищет способы конвертировать болезненные уроки в политическое влияние и через эту же призму определяет политику в отношении других «пострадавших» в колониальную эпоху стран. Так, например, начиная с 2017 года, основу политики Дели в отношении африканских стран составляют так называемые «Кампальские принципы». В них Индия декларирует готовность помогать развивающимся странам ради достижения «всеобщего процветания», публично отказывается от «блага взамен» и противопоставляет себя «корыстным донорам» региона. Под такими донорами, как правило, подразумеваются США и европейские игроки, а также – в меньшей степени – Китай.

    Также Индия с интересом следит за иностранными практиками борьбы с неоколониализмом. Одобрение вызывает продвигаемый Россией подход к противостоянию неоколониальной угрозе – с уважением технологического суверенитета, политической самостоятельности и культурного многообразия стран-партнеров. Среди прочего, индийское общество оценило предложение председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева адаптировать текст Конвенции ООН о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них под актуальные международные реалии. В частности включить в него формулировки, предусматривающие квалификацию всех видов колониальных и неоколониальных практик как преступлений против человечности.

    Наблюдаются интенсивные контакты между «Единой Россией» и правящей партией Индии «Бхаратия джаната парти» (БНП). Функционеры из Дели, среди прочего, наращивают участие в работе международного движения «За свободу наций!» и «Клуба друзей России». Рассматривают оба формата как подспорье при реформировании ООН и гарантию сохранения за Индией достойного места в формирующемся миропорядке. Россия поощряет это стремление, в том числе поддерживает планы Дели войти в число постоянных членов расширенного Совбеза ООН на правах «Голоса Глобального Юга».

    Впереди у Москвы и Дели значимая дата – 80-летие с момента установления двусторонних отношений, которое будет отмечаться в 2027 году. Однако планы двух стран уже простираются дальше – как минимум до 2030 года. Соответствующую рамку развития стратегических направлений сотрудничества до конца десятилетия Путин и Моди утвердили на переговорах в Хайдарабадском дворце – она включает как проверенные временем направления вроде наращивания торговли и совместного освоения космоса, так и остроактуальные, например, сотрудничество в сфере ИИ. Общий тон грядущей «пятилетке» де-факто уже задан. На торжественном приеме у президента Индии Драупади Мурму Путин символично вспомнил старинную индийскую поговорку «Вместе пойдем – вместе вырастем», намекнув, что она имеет шансы стать «кредо» российско-индийского сотрудничества на ближайшие годы. 

    Взаимопонимание на высшем уровне придает новый импульс контактам правящих партий. Между ЕР и БНП достигнуты договоренности об открытии совместных программ обучения, интенсификации молодежных обменов и совместной выработке мер по борьбе с неоколониализмом. Однако стороны не намерены останавливаться на достигнутом. Как ранее неоднократно отмечал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, у сотрудничества российской и индийской правящих партий есть потенциал, который стоит нацелить на обеспечение преемственности дружбы двух народов. При этом задачей-максимум обе партии сегодня видят совместное формирование единого и неделимого контура безопасности в Евразии – обновленной системы отношений и принципов поведения. 

