14 ноября в Сочи состоялось заседание всемирного Движения «За свободу Наций!», созванного по инициативе «Единой России» в 2024 году. На встрече возможность высказаться о наболевшем получили представители Африки, Латинской Америки и Азии. Был слышен, пусть и опосредованно, «голос Европы» – вернее, той ее части, которая уже переросла «колонизаторские игры» и не слишком горит желанием брать на этом направлении реванш. «Перевоспитавшихся» пока, впрочем, меньшинство. Слишком велик соблазн переиграть баланс сил в свою пользу – особенно если раньше держава была не в «первом эшелоне» мировой политики или опоздала к первому колониальному разделу.

Многие собеседники, представлявшие на встрече Глобальный Юг, в кулуарах вскользь подмечали, что воспринимают неоколониализм не просто как вызов времени. Для них это инструмент в руках малой группы государств, которые пытаются «продавить» миропорядок под себя, без учета сложившихся в регионах балансов сил и интересов. Равно как и без учета «побочного ущерба», который гонка за влияние в отделено взятом районе способна нанести.

В результате у большинства стран – особенно тех, кто сравнительно недавно освободился от колониального гнета – остается только два варианта: либо примыкать к «лагерю неоколонизаторов» в надежде, что в этот раз удастся выторговать сравнительно привилегированный статус «неодоминиона», либо сопротивляться навязываемому извне курсу.

Вопрос, как именно сопротивляться, и стал лейтмотивом встречи в Сочи. Тон беседе задал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, заявивший о необходимости бороться с неометрополиями, считающими мир «своим задним двором», и противостоять их навязчивым попыткам вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Эту мысль продолжили и другие выступавшие – в частности, заместитель полпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес Айестаран и генеральный секретарь Глобального Центра черной истории, наследия и образования (Эфиопия) Цегайе Чам Дидан. Оба так и или иначе отметили, что неоколониалисты стали «особенно хищными», и почти перестали маскировать истинные цели вмешательств. Показательно при этом, что ни венесуэльцы, ни африканцы не выступали с позиции «побежденных». Не просили их пожалеть и защитить, даже с учетом того, что в это время США наращивали ударную группировку у границ Венесуэлы, а призывали мировое большинство сотрудничать и противостоять угрозе на глобальной уровне. Речи обоих были полны отсылок к выступлениям борцов с иностранным владычеством прошлого – от Симона Боливара до Саморы Машела. Такое внимание к урокам прошлого можно счесть за публичный сигнал – в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

Конечно, на первый взгляд, может показаться, что встреча в Сочи носила декларативный характер: участники заявили о себе, но остались на тех же позициях, что и ранее, а расстановка сил на глобальной арене кардинально не поменялась. Однако при более детальном рассмотрении изменения все же заметны. В сравнении с 2024 годом движение «За свободу наций!» чувствует себя увереннее и понимает, с какой стороны стоит подступаться к проблеме.

Так, например, участники антиколониальной борьбы еще активнее стали продвигать свои идеи по линии ООН. Авторитет ООН, несмотря на критику последних лет, остается значительным, и синхронизация курса антиколониалистов с деятельностью наднациональных институтов способна усилить их позиции. Не случайно Медведев подчеркнул, что одной из целей движения является включение в разрабатываемую Конвенцию ООН о предупреждении преступлений против человечности и наказании за них пунктов, предусматривающих квалификацию всех видов колониальных и неоколониальных практик как преступлений против человечности. В случае успеха данной инициативы имидж сторонников «нового раздела мира» получит серьезный урон, а их пространство для ухода от ответственности будет сужено.

По итогам встречи в Сочи также усилились профильные контакты России и Китая, которые выступают со схожих позиций по теме борьбы с неоколониализмом. Представлявшие на съезде интересы двух стран «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая (КПК) договорились об углублении сотрудничества. Укрепление российско-китайского тандема, в том числе на межпартийном уровне, позволит Москве и Пекину эффективнее координировать совместные инициативы в области «новой деколонизации».

Еще одним важным достижением встречи в Сочи стало то, что по ее итогам понятие «электоральный неоколониализм» (до этого использовавшееся преимущественно как синоним вмешательства в выборы) получило более широкое прочтение. Теперь оно тождественно любым попыткам поставить под сомнение избирательные процедуры в странах мирового большинства – включая очернение кандидатов, запрет межпарламентских контактов, пестование «правильной оппозиции» и так далее.

Впрочем, даже после этого рамки понятия остается несколько размытыми, и требуют дополнительных консультаций внутри движения. Например, по-прежнему не ясно, считать ли проявлениями электорального неоколониализма наличие у кандидата или политической партии «фан-клуба» за рубежом или образования, полученного им в странах Старого Света. Особенно остро этот вопрос стоит у африканцев, которые хорошо помнят плеяду политиков-«франсафриканцев», имевших склонность ставить интересы Елисейского дворца на континенте выше своих собственных.

Этот и другие тонкие темы отложили на 2026 год – до следующей встречи представителей движения. Которая, с заметной вероятностью, может пройти «на выезде», в одной из стран Глобального Юга. Особое рвение стать главной площадкой следующего антиколониального форума проявляет Алжир, один из наиболее ярых и последовательных критиков эпохи колониализма. Свои шансы стать «хозяевами» форумов в перспективе имеют также Каракас, Аддис-Абеба, Джакарта. Тем более, что борьба с неоколониализмом требует немало времени и, что важнее, постоянной сверки позиций. Тактика малых шагов, которой придерживается движение «За свободу наций!», в данном случае наиболее выигрышна.

И «Единая Россия» продолжит играть в этом процессе ведущую роль – выступая одновременно с позиций законодателя, развивая подходы к борьбе с неоколониализмом на глобальном уровне, и «собирателя» участников движения, в качестве партнера по диалогу для партий стран Глобального Юга.